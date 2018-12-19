Суд отказал московскому метро в расторжении рекламного контракта на 22 млрд рублей

«Трейд Компани» начала размещать рекламу в столичной подземке с конца 2016 г. Евгений Разумный / Ведомости

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы по иску «Трейд Компани» к ГУП «Московский метрополитен», следует из документов суда, размещенных на сайте. Компания добивалась признания незаконным расторжения контракта со стороны метрополитена в одностороннем порядке, в сентябре Арбитражный суд Москвы встал на сторону «Трейд Компани».

«Трейд Компани» начала размещать рекламу в столичной подземке с конца 2016 г. Компания, аффилированная с холдингом «Гема» Александра Геллера, летом 2016 г. выиграла аукцион на размещение рекламы, контракт обошелся ей в 22,6 млрд руб. за 10 лет. Это была вторая попытка Геллера заработать на рекламе в метро. В 2011 г. другая аффилированная с ним компания – «Авто селл» – выиграла тендер и пообещала заплатить 14 млрд руб. за пять лет, или в пять раз больше, чем до этого метрополитен получал от продажи рекламы. Но к 2014 г. компания стала задерживать платежи, и летом 2015 г. контракт с ней был разорван. В августе 2016 г. победителем стала «Трейд компани», с ней ГУП и заключил контракт.

В конце 2017 г. метрополитен расторг контракт и с «Трейд компани» из-за того, что та сорвала сроки предоставления банковской гарантии. Срок предоставления гарантии истек 1 декабря 2017 г., а по договору компания должна была предоставить ее за 60 дней до этой даты, говорил ранее «Ведомостям» представитель Московского метрополитена. «Предоставление финансовой гарантии – важнейшее условие контракта, которое строго контролируется московским метро», – настаивала пресс-служба метрополитена.

Чтобы защититься от задержки платежей со стороны рекламного подрядчика, Московский метрополитен увеличил размер банковской гарантии. В ходе тендера в 2016 г. метрополитен потребовал от победителя предоставить банковскую гарантию на 30% от стоимости контракта, т. е. на 6,8 млрд руб. По условиям договора «Трейд компани» обязалась предоставлять такую банковскую гарантию ежегодно. Ее рекламный подрядчик в предыдущий раз получал в банке «Открытие», следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс».

Представитель Метрополитена сказал «Ведомостям», что после изготовления мотивировочной части решения суда, ГУП подготовит кассационную жалобу и продолжит отстаивать свою позицию. «Решение апелляционного суда необходимо исполнять немедленно. Московский метрополитен не согласен с решением апелляционной инстанции о неправомерности расторжения договора с «Трейд Компани». — сказал он. — На отношениях с текущим партнером это не отразится. Договор с «Трейд Компани» не предусматривал эксклюзивных прав на размещение рекламы».

Летом метрополитен провел конкурс на партнерство для совместного размещения рекламы и использования информационных ресурсов. На конкурс подала заявку единственное ООО «Профцентр «Специалист», торги признаны несостоявшимися и с ними и был заключен договор, писал РБК. Рекламу метрополитен будет продавать все же самостоятельно, «Специалист» выступит просто техническим, настаивал представитель метрополитена.

Единственным шансом Московского метрополитена в отстаивании своей позиции станет ошибка нижестоящих судов в примененных нормах права, сказал «Ведомостям» руководитель направления коммерческие споры компании «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин.