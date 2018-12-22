С бывшего владельца Forbes Александра Федотова требуют 170 млн рублей

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Федотов приобрел российскую версию журнала Forbes осенью 2015 г. и продал ее в августе бизнесмену Магомеду Мусаеву ТАСС

Сергей Поправка, гендиректор одной из компаний миллиардера Игоря Рыбакова, подал иск к бывшему владельцу Forbes Александру Федотову, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к Рыбакову. Поправка требует от издателя вернуть 170 млн руб. займа.

Рыбаков предоставил Федотову заем на сумму 150 млн руб. сроком на полгода, знает собеседник «Ведомостей». Федотов вернул лишь небольшую часть долга, и в ноябре Рыбаков переуступил права требования по этому займу Поправке.