Дворкович переизбран председателем совета директоров АО «Роснано»

Он будет совмещать этот пост с должностями в «Сколково» и FIDE

Аркадий Дворкович занял должность председателя совета директоров «Роснано» Андрей Гордеев / Ведомости

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович переизбран на пост председателя совета директоров АО «Роснано», следует из раскрытия компании. Заседание совета директоров прошло 21 декабря.

Впервые Дворкович вошел в совет директоров АО «Роснано» в начале июля 2015 г., позднее был избран главой совета.

Аркадий Дворкович работал вице-премьером с 2012 по 2018 г. и курировал в этой должности сельское хозяйство, промышленность, ТЭК, транспорт и электроэнергетику. Он не вошел в состав нового правительства, утвержденного в мае 2018 г.

Тогда же в мае Дворкович стал сопредседателем совета фонда «Сколково». Этот пост он делит вместе с президентом фонда Виктором Вексельбергом, и, как заявляла пресс-служба фонда, вместе они определяют основные стратегические векторы развития «Сколково». Также Дворкович возглавлял комитет по организации чемпионата мира по футболу 2018 г.

В начале октября бывший вице-премьер выиграл выборы на должность председателя международной шахматной федерации (FIDE), сменив на этом посту Кирсана Илюмжинова.

Кто покинул правительство Медведева