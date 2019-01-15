Американцы воспользовались недооценкой «Яндекса»
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Семейство американских фондов Oppenheimer Funds нарастило долю в «Яндексе» до 6,4%, говорится в сообщении фондов на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Когда именно увеличилась доля, не сообщается, отчетность о портфеле инвестиций Oppenheimer Funds датируется 31 декабря 2018 г.
Стоимость одной акции «Яндекса» составляла $29,55 на момент закрытия торгов на NASDAQ 14 января 2019 г. Таким образом, приобретенный OppenheimerFunds Inc. пакет сейчас оценивается в $542,7 млн.
В этом пакете – 18,4 млн акций интернет-компании класса A, сказано в сообщении на сайте SEC. По распространенной в интернет-компаниях схеме у «Яндекса» два вида акций: типа A, каждая из которых дает владельцу один голос на собрании акционеров, и типа B – 10 голосов. Крупнейший акционер поисковика – его сооснователь Аркадий Волож. На октябрь 2018 г. он владел акциями класса В, составляющими 48% голосов и 10% экономической доли в капитале компании, сообщал тогда «Яндекс». Все основатели и первые сотрудники «Яндекса», включая Воложа, вместе владели 57% голосов. «Яндекс» указывал, что по уставу компании акции класса В не могут быть переданы или проданы третьим лицам, включая наследников.
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