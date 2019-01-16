ФАС признала доминирующее положение Microsoft в России

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Компании, подобные Microsoft, прекрасно осведомлены о собственном доминирующем положении на рынке той или иной страны Ted S. Warren / AP Photo

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала доминирующее положение Microsoft на российском рынке операционных систем (ОС) для настольных компьютеров и ноутбуков. Доля корпорации составила 95,6%, сообщает ФАС в своем аналитическом отчете. Служба анализировала рыночную ситуацию за 2015 г. По данным ФАС, еще 2,5% рынка занимали продукты корпорации Apple, а на прочие ОС, в том числе на базе Linux, приходилось лишь 1,9% рынка.

Служба проводила анализ рынка, когда рассматривала заявление «Лаборатории Касперского», передала через представителя начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. Именно по заявлению «Лаборатории» ФАС завела дело против Microsoft в ноябре 2016 г. Российская компания просила выяснить, не злоупотребляет ли Microsoft доминирующим положением на рынке операционных систем ради продвижения собственного антивирусного продукта Windows Defender. «Лаборатория Касперского» жаловалась, что перед выпуском версий Windows 10 Microsoft дает разработчикам антивирусного софта лишь несколько дней на то, чтобы обеспечить совместимость их решений с новой версией операционной системы. Для Windows 8 и Windows 7 этот срок составлял 2 месяца и 6 дней. В июле 2017 г. Microsoft отчитался перед Федеральной антимонопольной службой (ФАС) об устранении нарушений антимонопольного законодательства.