Технологии / Медиа

Россия посчитает онлайн-зрителей фильмов и сериалов

Продюсеры и Минкульт хотят создать государственную систему учета зрителей в интернете

Гендиректор продюсерской компании «Дирекция кино» Анатолий Максимов на заседании правительственного совета по кино предложил ввести в России государственную систему учета просмотров фильмов и сериалов в интернете, рассказали «Ведомостям» три участника совета. Об этом же говорил и министр культуры Владимир Мединский. Идею поддержали и другие продюсеры и чиновники, в том числе премьер Дмитрий Медведев, утверждают собеседники «Ведомостей». Медведев по итогам совета даст поручение Минкульту и Минсвязи проработать соответствующие поправки в законодательство, полагают источники «Ведомостей».

Мединский подтвердил «Ведомостям», что запуск системы учета просмотров в интернете – совместная идея министерства и киноиндустрии.

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Комментарии
alexxmac
13:51 15.03.2019
заняться нечем
00
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