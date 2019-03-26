Интернет-компании в Европе обязали платить за чужой контент

Интернет-компаниям как Google и Facebook необходимо будет платить за использование чужого контента Noah Berger / AP

Парламент Евросоюза одобрил директиву о реформе копирайта: за реформу проголосовало 348 депутатов, против 274, 36 воздержались.

Согласно директиве, таким интернет-компаниям как Google и Facebook необходимо будет платить за использование чужого контента. Технологические компании будут обязаны получить лицензию на дистрибуцию статей, видеороликов и песен, прежде чем их публиковать. Они должны делать все возможное для удаления и блокировки материала, который запрещен к публикации ее автором. Получат новые права и издатели СМИ: они смогут требовать компенсацию от онлайн-сервисов, которые размещают длинные отрывки опубликованного ими материала.

Таким образом, Google прежде чем цитировать часть статьи того или иного СМИ в своем новостном агрегаторе, будет обязан получить согласие издателя и, возможно, заплатить ему за использование контента. Так же это означает, что YouTube будет обязан более жестко фильтровать контент, который загружают на сервис обычные пользователи, и проверять, что не нарушенычужие авторские права.

Президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что директива «положит конец эпохе Дикого западе в интернете».

Принятие директивы сопровождалось массовыми протестами технологических компаний и активистов, которые считают, что новые правила ограничат обмен информацией и приведут к цензуре в интернете. Представитель Германии в Европарламенте Джулия Реда после одобрения директивы назвала это «черным днем для свободы в интернете».

Google при поддержке множества ученых, которые занимаются исследованием интернета, указывал, что тотальная фильтрация пользовательского контента в сети невозможна из-за огромного количества такого контента.

Последствия директивы во многом будут зависеть от того, как она будет трактоваться судами, заявила CNN юрист Элеонора Розати: «Правила сформулированы не слишком конкретно, что, с одной стороны, дает судьям больше гибкости в вердиктах, с другой, добавляет неопределенности для технологических компаний».

Это исторический момент для европейской культуры, уверен президент Европейской ассоциации издателей газет Карло Перроне: «После двух лет дебатов и тщательного изучения вопроса справедливость восторжествовала, реформа копирайта критичная для будущего прессы и профессиональной журналистики».

Отдельные страны Европы уже пытались обязать Google платить издателям за цитирование статей. После того как такая норма была принята в Испании, Google закрыл местную версию сервиса Google News.

После принятие Европарламентом у стран-членов Евросоюза есть два года, чтобы ввести в действие соответствующие местные нормы.