Арестован директор поставщика компьютеров МВД

Вместе с ним арестован начальник управления министерства. Дело может быть связано с закупкой более 9000 компьютеров

Сергей Портер / Ведомости

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца гендиректора «Т-платформ» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает«Интерфакс». На этот же срок арестован другой фигурант дела – начальник управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД России Александр Александров. Оба они свою вину не признают.

На сайте Мосгорсуда сообщается, что во вторник, 26 марта, было заседание об избрании меры пресечения Опанасенко и Александрову. Опанасенко вменяется подстрекательство к злоупотреблению (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК), а Александрову – злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщили РБК в суде. «Ведомости» ожидают комментариев представителя суда.

Опанасенко – не только директор, но и основной владелец «Т-платформ»: его доля – 75%, еще 25% – у «ВЭБ.РФ» («Ведомости» направили в госкорпорацию запрос о комментарии).

Директор по развитию «Т-платформ» Светлана Легостаева подтвердила «Ведомостям» арест Опанасенко, но причины возбуждения уголовного дела ей неизвестны. Дело связано с контрактами на поставку компьютеров МВД, в результате чего бюджету был нанесен ущерб свыше 300 млн руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Т-платформы» разрабатывают суперкомпьютеры, а «дочка» компании «Байкал электроникс» – одноименный процессор «Байкал-Т1» и компьютеры на этих процессорах. В 2017 г. выручка компании утроилась по сравнению с 2016 г. и достигла 3 млрд руб. (данные «СПАРК-Интерфакса»). Чистая прибыль в 2017 г. составила 229,6 млн руб.

В 2016 г. компания выиграла тендер МВД на поставку 9348 таких компьютеров за 357 млн руб. МВД планировало принимать теоретическую часть экзаменов на получение водительских прав на отечественных компьютерах. Но компания не поставила МВД ни одного компьютера в срок, обозначенный в контракте (до 1 июля 2017 г.). Через два дня после окончания срока компания поставила 1837 компьютеров на 71 млн руб. Остальное МВД принимать отказалось.

Поставки сорвались из-за того, что МВД задержало аванс и не дало компании информации, нужной для выполнения контракта, объясняла «Ведомостям» представитель «Т-платформ». Компания подавала иск к МВД в Арбитражный суд Москвы с требованием принять оставшиеся 7511 компьютеров и заплатить 286 млн руб., но суд его отклонил, сославшись на срыв сроков поставки.

Жесткая позиция МВД тогда могла объясняться октябрьским арестом главного конструктора министерства Андрея Нечаева, говорили «Ведомостям» знакомый менеджеров «Т-платформ» и человек, близкий к МВД. Нечаев привлечен «в качестве подозреваемого по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия», сообщал «Коммерсантъ». Главный конструктор был одним из идеологов перевода МВД на оборудование на базе отечественной микроэлектроники.

В апреле 2018 г. МВД снова объявило конкурс на поставку «Байкалов» – ровно столько же, сколько не закупило из первой партии у «Т-платформ». В итоге контракт также выиграла компания. Согласно сообщению на сайте компании, «Т-платформы» завершили поставки по контракту в декабре 2018 г. На сайте госзакупок статус контракта – «исполнение завершено».

Проблемы с поставками в МВД были только с первым контрактом, поскольку компания не уложилась в срок, а контракт не подразумевал возможности поставить оборудование после его окончания, говорит Легостаева. Однако по второму контракту компания выполнила все обязательства по поставке компьютеров МВД и гордится этим контрактом, говорит она.

В ближайшее время совет директоров назначит временного руководителя «Т-платформ», сказала Легостаева.