Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4789 от 05.04.2019 под заголовком: На президентской частоте

К поискам частот для 5G подключился Владимир Путин

Он поручил проработать вопрос об использовании принадлежащих военным частот

В пятницу в Южной Корее появится первая в мире национальная сеть 5G – Samsung начнет продажи смартфона Galaxy S10, совместимого с новой сетью. Одновременно с ним оператор Verizon запускает 5G в США – в Чикаго и Миннеаполисе. В России же развитие 5G уперлось в споры чиновников, которые никак не решат, можно ли давать операторам частоты военных.

В четверг дефицит частот в очередной раз обсуждался на Госкомиссии по радиочастотам. Замминистра цифрового развития Олег Иванов заявил, что президент поручил Совету безопасности проработать вопрос об использовании для сетей пятого поколения частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, занятых военным оборудованием. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре участника совещания. Иванов надеется, что обсуждение проблемы в Совете безопасности позволит найти решение, приемлемое и для силовых структур, и для отрасли связи.

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