Рынок домашнего интернета в России продолжает расти

Евгений Егоров / Ведомости

В I квартале 2019 г. количество пользователей интернета в России выросло по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 2,8% – с 32,3 млн до 33,2 млн абонентов. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Telecom Daily. Темпы роста сопоставимы с показателями прошлого года: тогда в январе – марте база пользователей проводного интернета к I кварталу 2017 г. выросла примерно на 3%. В первые три месяца 2017 г. чистый прирост был меньше – около 2,5%. Сейчас, по данным Telecom Daily, проникновение проводного интернета по российским домохозяйствам составляет 60%.

Медленный, но все же рост базы подписчиков домашнего интернета гендиректор Telecom Daily Денис Кусков связывает с тем, что операторы продолжают строительство сетей в небольших городах и селах, там, где никакой проводной связи зачастую не было в принципе. Рынок крупных городов перенасыщен – проникновение домашнего интернета там зачастую превышает 90%, рассуждает он. Говорит он и о жителях новостроек, подключающих интернет в новых квартирах.

По данным Telecom Daily, сильнее всего за год выросла абонентская база второго по числу пользователей российского интернет-провайдера – «Эр-телеком холдинга»: за год она увеличилась почти на 9% до 3,81 млн. Такие темпа роста Кусков связывает с многочисленными покупками более мелких операторов, которые компания провела в прошлом году. По темпам органического роста лидирует МТС (3-е по России место по числу пользователей домашнего интернета), утверждает Кусков. Количество ее пользователей домашнего интернета в I квартале 2019 г. по сравнению с I кварталом 2018 г. выросло на 5% до 3,32 млн. В прошлом году МТС завершила масштабную модернизацию своих проводных сетей в регионах, что привело к заметному росту скорости и дало возможность расширить набор дополнительных услуг, объясняет Кусков. По его словам, улучшения привлекли абонентов, в частности клиентов других операторов.

Ранее Deloitte провела опрос более 1000 человек (и города, и села, возраст от 16 до 65 лет) и выяснила, что около 16% российских домохозяйств пользовались исключительно мобильным интернетом. По данным Deloitte, этот показатель выше, чем во Франции (9,8% домохозяйств), но ниже, чем в Канаде и Турции (24,3 и 27,3% соответственно). Медные и оптические интернет-кабели до сих пор есть не везде, объясняли появление исключительно мобильных пользователей интернета аналитики Deloitte, а LTE-доступа на скорости 10–30 Мбит/с достаточно для решения большинства повседневных задач, и он недорог, так что незачем одновременно платить и за мобильный, и за проводной интернет.

Но хоронить проводной интернет рано, поскольку он незаменим для просмотра ТВ и видео в высоком разрешении, предупреждала Deloitte. Мобильный доступ также недостаточно быстр и надежен для телемедицины и образовательных сервисов. Но переход на сети сотовой связи пятого поколения с гигабитной скоростью передачи данных увеличит эффективность работы мобильных сетей, заключала Deloitte.

Пока мобильный интернет не может заменить фиксированный, он может только дополнить его, согласен аналитик iKS-Consulting Максим Савватин. Проводной доступ более стабилен, его скорость выше, отмечает он.

В 2018 г. органический рост бизнеса «Эр-телеком холдинга» в розничном сегменте составил +8%, утверждает его представитель. Он связывает это с выходом в новые регионы и развитием сетей в тех городах, где компания уже присутствует. Дополнительный драйвер роста – новые цифровые услуги, включая «Умный дом» и видеосервисы, отмечает представитель оператора. Многие ждали негативного влияния быстрого мобильного интернета LTE, но этого не произошло, констатирует он.

В I квартале 2019 г. количество пользователей фиксированного интернета «Вымпелкома» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7%, рассказывает представитель компании Анна Айбашева. Спрос на фиксированный интернет сохраняется как на корпоративном, так и на массовом рынке, говорит она. Айбашева утверждает, что значительное влияние на фиксированный бизнес «Вымпелкома» оказывают конвергентные предложения (их пользователи платят за мобильную связь, а проводной интернет получают бесплатно). За год база таких пользователей выросла почти на 20%, их количество превысило 1,1 млн, отмечает она.

Представитель МТС отказался от комментариев.