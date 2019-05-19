Государство подсчитает интернет-зрителей
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Сайты и интернет-сервисы, которые показывают фильмы, должны будут передавать информацию о показах и зрителях в единую государственную систему учета кинобилетов (ЕАИС), сказано в поправках в закон о поддержке кинематографии, которые подготовило Министерство культуры. Сейчас информацию в ЕАИС передают только обычные кинотеатры.
17 мая чиновники Минкульта и Минкомсвязи обсудили поправки с продюсерами и представителями онлайн-кинотеатров, рассказали «Ведомостям» пять участников совещания. Директор департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова подтвердила «Ведомостям», что министерство разработало поправки о передаче данных онлайн-кинотеатрами в ЕАИС, текст поправок будет опубликован для публичного обсуждения. Детали совещания она комментировать отказалась, сославшись на рабочий характер встречи. Замминистра связи Алексей Волин говорит, что поддерживает поправки.
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