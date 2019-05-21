Полицейские тестируют компактные камеры для распознавания лиц

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Полицейские будут учиться по-новому следить за людьми Управление МВД России по Костромской области

МВД тестирует камеры-видеорегистраторы с функцией распознавания лиц, разработанной российской компанией NtechLab. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудник министерства и человек, знающий это от топ-менеджеров NtechLab. С начала 2018 г. среди акционеров NtechLab – «дочка» госкорпорации «Ростех» «РТ – развитие бизнеса» (12,5%), а также фонд Рубена Варданяна и его партнеров (25%). Остальные доли в компании остались у ее основателей и первых инвесторов.

Если испытания пройдут успешно, то функция распознавания появится у портативных видеорегистраторов, уже используемых полицейскими, говорит сотрудник МВД. В распоряжении полиции развитых стран есть не только такие устройства, но и умные очки, рассказывает он.

NtechLab действительно создала такой гаджет – для сотрудников силовых структур и служб безопасности, рассказал представитель компании. Компания хочет определить потребности рынка и рассчитывает производить гаджеты мелкими партиями – под конкретных заказчиков. Комментировать факт испытаний в МВД представитель NtechLab отказался, но рассказал, что тестирует устройство с частными охранными компаниями. NtechLab рассчитывает, что гаджет заинтересует правоохранительные органы, Росгвардию, а также пригодится для пограничного контроля и выявления безбилетников в транспорте.