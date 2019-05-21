Рекламные доходы телеканалов сократились впервые за четыре года

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Рекламодатели сокращают бюджеты на ТВ-продвижение – в I квартале 2019 г. они потратили в эфире 41,5–42 млрд руб. Максим Стулов / Ведомости

Рекламодатели сокращают бюджеты на ТВ-продвижение – в I квартале 2019 г. они потратили в эфире 41,5–42 млрд руб., что, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), на 6% меньше, чем в том же квартале 2018 г. Также недосчитались рекламы печатные СМИ (-12% до 3,4–3,6 млрд руб.) и радиостанции (-5% до 3,3–3,5 млрд руб.). Лишь за счет интернета (+18% до 51–51,8 млрд руб.) рынок рекламы в целом в I квартале вырос на 4% до 110,5–111,5 млрд руб. Это первый отрицательный квартал для рынка ТВ-рекламы и худший квартал по динамике для всего рынка за последние четыре года: последний раз компании так резали ТВ-бюджеты в IV квартале 2015 г.

Главный вопрос сейчас – насколько долгосрочным окажется падение рынка, говорят опрошенные «Ведомостями» сотрудники медиакомпаний. Продажу 90% ТВ-рекламы в России контролирует Национальный рекламный альянс (НРА), учрежденный крупнейшими телехолдингами. Альянс прошлой осенью предупредил телеканалы о стагнации рекламного рынка, поэтому часть телекомпаний заранее оптимизировали расходы на 2019 г., рассказывали «Ведомостям» сотрудники каналов. Но уровень сокращения ТВ-бюджетов стал неприятным сюрпризом для селлера и каналов.