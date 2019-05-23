Технологии / ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4819 от 24.05.2019 под заголовком: Куда поехал «Яндекс»

Новая стратегия «Яндекса»: транспорт и логистика

Управлять будущим компании теперь будет 37-летний менеджер из «Яндекс.Такси»

У группы компаний «Яндекс» появилась должность управляющего директора, ее занял Тигран Худавердян, который с 2015 г. управлял «Яндекс.Такси». Теперь он второй человек в группе и единственный прямой подчиненный Аркадия Воложа, сооснователя «Яндекса» и гендиректора группы, уточнил ее представитель. Назначение Худавердяна позволит Воложу сосредоточиться на более широких стратегических задачах, указано в сообщении «Яндекса».

Таким образом, интернет-компания вновь полностью перекроила структуру управления. В конце 2017 г., после того как гендиректор «Яндекса» Александр Шульгин перешел в Ozon, акционеры разделили его полномочия между несколькими сотрудниками – гендиректором российского ООО «Яндекс» и HR-директором группы Еленой Буниной, операционным и финансовым директором Грегом Абовским, а также директором по технологиям Михаилом Парахиным. Каждый из них подчинялся Воложу напрямую. Воложу была нужна конкуренция между топ-менеджерами, чтобы выбрать преемника для операционного управления компанией, предполагали несколько источников в «Яндексе», сам Волож последние два года большую часть времени проводит не в Москве, а в Израиле. Теперь Бунина и Абовский подчиняются Худавердяну. Парахин в августе покинет свою должность – он вместе с семьей возвращается в США, указано в сообщении группы.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике