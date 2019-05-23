Новая стратегия «Яндекса»: транспорт и логистика

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Беспилотные автомобили – главное, что сейчас интересует Аркадия Воложа (на фото) Яндекс

У группы компаний «Яндекс» появилась должность управляющего директора, ее занял Тигран Худавердян, который с 2015 г. управлял «Яндекс.Такси». Теперь он второй человек в группе и единственный прямой подчиненный Аркадия Воложа, сооснователя «Яндекса» и гендиректора группы, уточнил ее представитель. Назначение Худавердяна позволит Воложу сосредоточиться на более широких стратегических задачах, указано в сообщении «Яндекса».

Таким образом, интернет-компания вновь полностью перекроила структуру управления. В конце 2017 г., после того как гендиректор «Яндекса» Александр Шульгин перешел в Ozon, акционеры разделили его полномочия между несколькими сотрудниками – гендиректором российского ООО «Яндекс» и HR-директором группы Еленой Буниной, операционным и финансовым директором Грегом Абовским, а также директором по технологиям Михаилом Парахиным. Каждый из них подчинялся Воложу напрямую. Воложу была нужна конкуренция между топ-менеджерами, чтобы выбрать преемника для операционного управления компанией, предполагали несколько источников в «Яндексе», сам Волож последние два года большую часть времени проводит не в Москве, а в Израиле. Теперь Бунина и Абовский подчиняются Худавердяну. Парахин в августе покинет свою должность – он вместе с семьей возвращается в США, указано в сообщении группы.