Вице-премьер Юрий Борисов подключился к расчистке частот для 5G

Mark Schiefelbein / AP

Курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов подключился к вопросу расчистки частот для 5G, сообщил вице-премьер Максим Акимов на конференции ЦИПР (его слова передает «Интерфакс»). «Мы вместе с нашими коллегами из силовых ведомств эти вопросы сейчас обсуждаем, вырабатывая самое оптимальное решение для расчистки самого перспективного спектра», – сообщил Акимов.

Частоты – проблемный вопрос для развертывания сетей пятого поколения в России. Наиболее привлекательный диапазон для этого – 3,4–3,8 ГГц, но они уже заняты.

На них работает спутниковая связь военного и других ведомств, рассказывал «Ведомостям» федеральный чиновник. «Верхний диапазон – 3,4–3,8 ГГц – находится в основном в использовании для специальных задач», – говорил Акимов. Минобороны в своем отзыве на проект концепции развития 5G рекомендовало повременить с использованием этого диапазона.

В конце апреля Акимов встречался с президентом России Владимиром Путиным и просил его дать поручения по расчистке нужных частот. Президент знаком с проблемой: он говорил о быстром внедрении пятого поколения связи в феврале в послании к Федеральному собранию.

На встрече с Путиным Акимов оценил затраты на создание этих сетей в 650 млрд руб. Это экспертная оценка затрат на развертывание сетей 5G до 2030 г., уточнял представитель Акимова. Реальные затраты будут не меньше приведенной оценки, заявлял представитель Tele2. Но оценить точнее сложно из-за нерешенного вопроса с частотами, отмечал он.