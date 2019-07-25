«Вера-Олимп» покупает половину крупнейшего оператора наружной рекламы

Дмитрий Новожилов / Ведомости

Рекламная группа «Вера-Олимп» договорилась о покупке около 50% акций крупнейшего оператора наружной рекламы в стране Russ Outdoor, рассказали «Ведомостям» человек, близкий к одной из сторон сделки, и сотрудники двух других компаний на рекламном рынке.

О готовящейся сделке со ссылкой на анонимные источники сообщил РБК. Покупатели подали документы на согласование сделки в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), знают собеседники «Ведомостей». Представитель ФАС и гендиректор «Вера-Олимпа» Дмитрий Дюмин подтвердили, что служба согласовала сделку. От других комментариев Дюмин отказался. Представитель Russ Outdoor также знает об обращении потенциальных покупателей в ФАС, от других комментариев он отказался.

О продаже долей договорились основатель Russ Outdoor Максим Ткачев и его партнеры (всего 20,72% акций), а также известный американский инвестор, основатель телеканала CTC Питер Герви (21,85%) и компания Marathon Outdoor Cooperatief (6%), знают собеседники «Ведомостей». Ткачев и Герви не ответили на звонки. Остальные акции принадлежат ВТБ и французской JCDcaux. Представитель ВТБ отказался от комментариев, представитель JCDcaux не ответил на запрос.

Весной «Вера-Олимп» уже купила рекламного партнера – агентство «Лайса» и стала вторым по доходам игроком на рынке наружной рекламы после Russ Outdoor.

Владельцы «Вера-Олимпа» были готовы заплатить за половину Russ Outdoor больше 7 млрд руб., пишет РБК.

Зимой 2019 г. на покупку Russ Outdoor претендовал также Иван Таврин, но он планировал купить оператора целиком, рассказывали «Ведомостям» собеседники, знакомые с планами бизнесмена, но JCDcaux не согласовала сделку.