Статью о пытках в ФСБ признали фейком

Максим Стулов / Ведомости

Якутский городской суд признал журналиста газеты «Якутск вечерний» Михаила Романова виновным в распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации, которая может создать угрозу массовых нарушений общественного порядка, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Романов будет обжаловать решение суда, знает заместитель главного редактора газеты Виталий Обедин.

Это один из первых случаев наказания журналистов за распространение фейков.

Речь идет о статье Романова про педагога робототехники Антона Аммосова, который рассказал журналисту о том, как его похитили, избили и пытали сотрудники ФСБ. Педагог считает, что силовики преследуют его за комментарий в поддержку подростка Михаила Жлобыцкого, который устроил взрыв в приемной архангельского управления ФСБ.

В начале июля в редакцию «Якутска вечернего» пришел участковый и потребовал, чтобы Романов поехал с ним в отделение для дачи объяснений, рассказывал Обедин. Полицейский посчитал, что статья журналиста содержит «скрытые вставки, воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние». Романов отказался ехать в отделение до тех пор, пока ему не вышлют официальную повестку. Тогда полицейский составил на него протокол о невыполнении законных требований должностного лица, а на следующий день вернулся с новым протоколом – о злоупотреблении свободой массовой информации (ст. 4 закона «О СМИ»).

Якутский суд не увидел в статье скрытых вставок, однако признал Романова виновным уже по другому закону. Статью признали фейком, а самого журналиста оштрафовали на 30 000 руб. за распространение недостоверной информации (ч. 9 ст. 13, 15 КоАП РФ).

Закон о фейковых новостях вступил в силу 29 марта 2019 г. Он предусматривает штраф от 30 000 до 100 000 руб. для граждан, «распространивших недостоверную информацию, и блокировку сетевых изданий во внесудебном порядке по решению генпрокурора РФ или его заместителей».