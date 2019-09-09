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Какие планшеты нужны Росстату для проведения переписи населения

«Ростелеком» опубликовал требования к устройствам

«Ростелеком» планирует купить 359 041 планшет для переписи населения, которая состоится в 2020 г. Об этом говорится в сопроводительной документации, опубликованной на электронной торговой площадке SETonline.

Госоператор намерен приобрести программно-аппаратный комплекс. В него кроме самого планшета войдут предустановленная операционная система Sailfish Mobile OS Rus (два ее разработчика на 99,9% принадлежат «Ростелекому», 0,1% – у владельца ЕСН Григория Березкина), предоставленные «Ростелекомом» сим-карта и мобильное приложение, а также карта памяти, чехол и закрепленный стилус. Разрешение основной камеры должно быть не менее 5 Мп, а у фронтальной – не менее 2 Мп, вес не должен превышать 700 г, оперативная память – минимум 2 Гб, встроенная – 8 Гб. Поставщик должен предоставить гарантию на 1,5 года на все комплектующие и в течение 48 часов менять вышедшие из строя устройства во время переписи (с 1 октября по 31 октября 2020 г.).

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