IBS купила компанию для тестирования софта

Статья опубликована в № 4935 от 06.11.2019 под заголовком: Group IBS взяла «Аплану» на тест

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С продажей двух компаний группа «Аплана» полностью перестанет заниматься тестированием программного обеспечения Денис Абрамов / Ведомости

Российская IT-компания «ИБС экспертиза» приобретет 100% долей в уставном капитале ООО «Аплана софтвер» и ООО «Аплана ай-ти инновации». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже удовлетворила соответствующие ходатайства «ИБС экспертизы», говорится в опубликованных решениях ФАС. Первым об этом сообщил «Интерфакс».

Пока заключено предварительное соглашение, окончательно сделка будет завершена в течение нескольких недель, говорит представитель IBS. В сделку входят два юридических лица – «Аплана софтвер» и «Аплана ай-ти инновации», специализирующиеся на тестировании программного обеспечения и работающие под брендом «Аплана», подтверждает он. Сумма сделки не раскрывается.