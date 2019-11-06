Статья опубликована в № 4935 от 06.11.2019 под заголовком: Group IBS взяла «Аплану» на тест
IBS купила компанию для тестирования софта
Этот рынок будет быстрее расти из-за импортозамещения, говорят эксперты
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
С продажей двух компаний группа «Аплана» полностью перестанет заниматься тестированием программного обеспечения
Денис Абрамов / Ведомости
Российская IT-компания «ИБС экспертиза» приобретет 100% долей в уставном капитале ООО «Аплана софтвер» и ООО «Аплана ай-ти инновации». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже удовлетворила соответствующие ходатайства «ИБС экспертизы», говорится в опубликованных решениях ФАС. Первым об этом сообщил «Интерфакс».
Пока заключено предварительное соглашение, окончательно сделка будет завершена в течение нескольких недель, говорит представитель IBS. В сделку входят два юридических лица – «Аплана софтвер» и «Аплана ай-ти инновации», специализирующиеся на тестировании программного обеспечения и работающие под брендом «Аплана», подтверждает он. Сумма сделки не раскрывается.
Полная версия доступна только подписчикам
С подпиской вы сможете:
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}