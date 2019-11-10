«Почта России» сократила нормативы по доставке посылок
«Почта России» сократит контрольные сроки доставки посылок на 7800 направлениях, сообщил «Ведомостям» ее представитель. Новые нормативы скорости доставки начнут действовать 15 ноября, это первое с 2016 г. массовое сокращение контрольных сроков, информирует «Почта России».
Время посылки в пути для большинства жителей страны будет составлять не более двух дней, утверждают в «Почте России», в зависимости от направления контрольные сроки доставки посылок составят от двух до восьми суток. Время доставки из городов-миллионников в города с населением свыше 100 000 человек и в обратном направлении сократится до 2–3 дней. В некоторые города с населением более 500 000 человек посылки должны будут приходить через один день. Также через день адресаты будут получать посылки из Москвы в некоторые города Московской области – Балашиху, Подольск, Химки, Королев, Мытищи и др.
Сокращение сроков связано со значительными инвестициями в инфраструктуру, пересмотром схемы маршрутов, сокращением сроков сортировки почтовых отправлений, говорит первый заместитель гендиректора по электронной коммерции «Почты России» Алексей Скатин. «По всей видимости, сокращение контрольных сроков доставки обусловлено преимущественно кумулятивным эффектом от ввода сортировочных мощностей, который стартовал еще в 2013 г. и должен был продолжаться до I квартала 2019 г., когда был открыт последний новый логистический центр», – комментирует инвестиционный менеджер компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин.
В октябре ФГУП «Почта России» завершило реорганизацию и стало акционерным обществом со 100%-ным участием государства. В ноябре РБК сообщил, что «Почта России» впервые за пять лет попросила денег – 40 млрд руб. из фонда национального благосостояния. Программа развития АО «Почта России» до 2023 г. предполагает инвестиции в 133 млрд руб., основные вложения придутся на информационные технологии и цифровые сервисы (40 млрд руб.) и логистику (48 млрд руб.), говорит представитель «Почты России».
Как и в 2016 г., сокращение сроков доставки обусловлено развитием электронной коммерции, продолжает он, но в 2016 г. речь шла об ускорении доставки из иностранных интернет-магазинов, сейчас же задача «Почты России» – стать основным логистическим партнером российских компаний. Сокращение сроков доставки увеличит спрос на их товары, считает представитель «Почты России», покупатели из крупных городов, на которых приходится 70% интернет-торговли, предпочитают совершать покупки, если их доставляют за 2–3 дня. Дополнительная выручка клиентов может составить 5–7%, прогнозирует он.
«По итогам 2018 г. выручка и чистая прибыль компании достигли исторически максимальных значений – это 190 млрд руб. выручки и 2,7 млрд руб. чистой прибыли. За полтора года повысим зарплаты примерно на 20%. Рост коснется более чем 210 000 сотрудников, в фонд оплаты труда планируется инвестировать 11,5 млрд руб. В программу повышения заработных плат вошли почтальоны, операторы почтовой связи, начальники отделений и их заместители». На встрече с президентом Владимиром Путиным, март 2019 г.
«Основные продажи (39%) приходятся на Москву и Санкт-Петербург с областями, – говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. – Но большинство служб доставки обслуживают только крупные города, в категории 250 000–100 000 жителей это невыгодно. Там нет рынка», – резюмирует он.