«Почта России» сократила нормативы по доставке посылок

Время посылки в пути для большинства жителей страны будет составлять не более двух дней, утверждают в «Почте России», в зависимости от направления контрольные сроки доставки посылок составят от двух до восьми суток. Время доставки из городов-миллионников в города с населением свыше 100 000 человек и в обратном направлении сократится до 2–3 дней. В некоторые города с населением более 500 000 человек посылки должны будут приходить через один день. Также через день адресаты будут получать посылки из Москвы в некоторые города Московской области – Балашиху, Подольск, Химки, Королев, Мытищи и др.