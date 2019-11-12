12 ноября, 05:30 / Технологии

Иван Таврин собирает медиаактивы в один холдинг

В перспективе вероятно первичное размещение акций развлекательной компании
Мария Истомина
Мария Истомина
ТАСС

Иван Таврин меняет структуру управления и владения медиаактивами, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к бизнесмену.

На базе ООО «Медиа 1» уже создана управляющая компания медиахолдинга, в который вошли ООО «Холдинг «Выбери радио» (управляет региональными радиостанциями), ООО «ЮТВ холдинг» (управляет каналами «Муз-ТВ», «Ю», Disney, диджитал-агентством Divico) и второй по величине оператор наружной рекламы России – компания Gallery, говорят собеседники «Ведомостей».

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью
Подарки за годовую подписку
    Новости СМИ2
    Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.