Рост интернета вещей не оправдал ожиданий

Статья опубликована в № 4940 от 13.11.2019 под заголовком: Вещам не хочется в интернет

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Дефицит идей и приложений в интернете вещей все еще сохраняется AP

Интернету вещей в прошлом году предрекали отличное будущее: аналитики консалтинговой компании AC&M-Consulting прогнозировали, что в сегменте к концу 2019 г. будет использоваться 20 млн сим-карт. (С копией отчета компании «Ведомости» ознакомились, верность цифр подтвердили сотрудник AC&M-Consulting и человек из другой компании, получившей этот отчет.) Более того, говорит человек, близкий к AC&M-Consulting, позже компания дала более радужный прогноз, согласно которому в 2019 г. интернет вещей будет использовать 23,5 млн сим-карт.

Но действительность оказалась разочаровывающей: к концу II квартала 2019 г. (более свежих данных пока нет) сим-карт задействовано только 18,6 млн.