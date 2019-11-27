«Эксмо» подало в суд на Mail.ru Group из-за пиратства
ООО «Издательство «Эксмо» подало 22 ноября иск к структуре Mail.ru Group – ООО «Мэйл.ру» о защите авторских прав, сообщил «Ведомостям» гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ, представляет интересы «Эксмо») Максим Рябыко. Предметом иска стала аудиокнига Алекса Лесли (Александр Кириллов) «Охота на самца», нелегальная фонограмма которой размещалась на сайтах принадлежащих Mail.ru Group соцсетей «Одноклассники» и «Мой мир», следует из текста искового заявления («Ведомости» ознакомились с его копией). Лесли – автор книг и тренингов, посвященных искусству соблазнения, известен также как наставник модели Анастасии Вашукевич (псевдоним Анастасия Рыбка). С Вашукевич и Кирилловым из-за обнародованных в Instagram личных фотографий судился бизнесмен Олег Дерипаска.
Иск «Эксмо» был подан в рамках так называемого антипиратского законодательства, согласно которому правообладатель сначала обращается в Мосгорсуд для принятия обеспечительных мер в отношении своего контента. Такое определение по аудиокниге «Охота на самца» Алекса Лесли было вынесено судом 11 ноября, следует из картотеки Мосгорсуда. В том случае, если интернет-площадка и дальше продолжает размещать нелегальный контент, правообладатель по закону имеет право подать иск уже к владельцу сайта и добиваться блокировки сайта-нарушителя. Этим правом и воспользовалось «Эксмо». Добиваться блокировки соцсетей «Одноклассники» и «Мой мир» истец не намерен, следует из иска. Требования сводятся лишь к ограничению технической возможности размещения аудиозаписи произведения «Охота на самца» и компенсации госпошлины в размере 6000 руб.