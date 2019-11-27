«Эксмо» подало в суд на Mail.ru Group из-за пиратства

Иск «Эксмо» был подан в рамках так называемого антипиратского законодательства, согласно которому правообладатель сначала обращается в Мосгорсуд для принятия обеспечительных мер в отношении своего контента. Такое определение по аудиокниге «Охота на самца» Алекса Лесли было вынесено судом 11 ноября, следует из картотеки Мосгорсуда. В том случае, если интернет-площадка и дальше продолжает размещать нелегальный контент, правообладатель по закону имеет право подать иск уже к владельцу сайта и добиваться блокировки сайта-нарушителя. Этим правом и воспользовалось «Эксмо». Добиваться блокировки соцсетей «Одноклассники» и «Мой мир» истец не намерен, следует из иска. Требования сводятся лишь к ограничению технической возможности размещения аудиозаписи произведения «Охота на самца» и компенсации госпошлины в размере 6000 руб.