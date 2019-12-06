«Мегафон» открывает магазины нового формата с игровой зоной
Оператор модернизирует ритейл и пытается привлечь новых абонентов
Experience Store – под таким названием откроются к началу 2020 г. два магазина у оператора «Мегафон». По площади – не менее 130 кв. м – Experience Store будет в четыре раза больше традиционных салонов оператора. В магазинах нового формата покупатели смогут протестировать любую технику – она выложена на открытых витринах. Купить ее можно на кассах самообслуживания.
По результатам работы первых двух магазинов в первые полгода компания решит, стоит ли открывать новые магазины такого же формата.
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