«Мегафон» открывает магазины нового формата с игровой зоной

Experience Store – под таким названием откроются к началу 2020 г. два магазина у оператора «Мегафон». По площади – не менее 130 кв. м – Experience Store будет в четыре раза больше традиционных салонов оператора. В магазинах нового формата покупатели смогут протестировать любую технику – она выложена на открытых витринах. Купить ее можно на кассах самообслуживания.