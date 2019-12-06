Технологии

«Мегафон» открывает магазины нового формата с игровой зоной

Оператор модернизирует ритейл и пытается привлечь новых абонентов
Ангелина Кречетова Анастасия Скрынникова Екатерина Кинякина
Ангелина Кречетова Анастасия Скрынникова Екатерина Кинякина
В магазинах нового формата покупатели смогут протестировать любую технику /Евгений Разумный / Ведомости

Experience Store – под таким названием откроются к началу 2020 г. два магазина у оператора «Мегафон». По площади – не менее 130 кв. м – Experience Store будет в четыре раза больше традиционных салонов оператора. В магазинах нового формата покупатели смогут протестировать любую технику – она выложена на открытых витринах. Купить ее можно на кассах самообслуживания.

По результатам работы первых двух магазинов в первые полгода компания решит, стоит ли открывать новые магазины такого же формата.

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