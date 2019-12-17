Будет ли закрыто уголовное дело против Nginx? Мнения юристов

О конфликте между Rambler Group и Nginx стало известно 12 декабря: в этот день прошли обыски в московском офисе Nginx и дома у его основателей – Сысоева и Коновалова. Оба они раньше были сотрудниками Rambler. Обыски проводились в связи с уголовным делом по заявлению Lynwood Investments CY Ltd., которой интернет-холдинг передал права требования по делу в 2015 г. Rambler Group пояснила, что считает разработку Сысоева – веб-сервер Nginx – служебным произведением, использование которого без ее согласия нарушает исключительные права.