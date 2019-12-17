Будет ли закрыто уголовное дело против Nginx? Мнения юристов
16 декабря совет директоров Rambler Group на внеочередном заседании поручил менеджменту компании обратиться в правоохранительные органы с просьбой прекратить уголовное дело о нарушении прав интернет-холдинга на разработки Nginx. И если есть необходимость, продолжить разбирательство по интеллектуальным правам на Nginx в гражданско-правовом поле.
Юристы объясняют, как может дальше развиваться конфликт между Rambler Group, компанией Nginx и ее основателями Игорем Сысоевым и Максимом Коноваловым и есть ли шанс остановить уголовный процесс.
Позиция потерпевшего в деле по «тяжкой» статье (ч. 3 ст. 146 УК о нарушении авторских и смежных прав группой лиц в особо крупном размере. – «Ведомости») не имеет значения при принятии следствием решений по делу, говорит партнер «Забейда и партнеры» Дарья Константинова. Дело можно закрыть, если отсутствует событие или состав преступления, продолжает она: «Но выглядеть это для следствия будет несколько странно», так как непонятно, почему это дело возбуждалось изначально.
К прекращению уголовного дела за отсутствием состава, события преступления или по иным основаниям может привести решение Rambler Group и Lynwood Investments CY Ltd., представляющей интересы интернет-холдинга, больше не сотрудничать со следствием и не предоставлять ему никаких документов по делу Nginx, уточняет советник юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Роман Янковский.
Статья 146 УПК предоставляет прокурору право отменить постановление о возбуждении уголовного дела в том случае, если он признает это постановление незаконным или необоснованным, говорит адвокат Алексей Мельников.
Если конфликт с Nginx по-прежнему не урегулирован, то заявители могут обратиться в арбитражный суд с требованием возместить убытки, привлечь виновных в нарушении их прав к гражданско-правовой ответственности и, например, запретить дальнейшее использование разработки Nginx. При условии, если будет доказано, что права на нее принадлежат Rambler Group, отмечает Мельников: следователь также может принять это во внимание и прекратить уголовное дело.
Еще один сценарий – приостановка расследования по делу, если следователям так и не удастся установить подозреваемых или обвиняемых. «Формальным основанием для приостановления служит неустановление в ходе расследования лица, совершившего преступление, при этом Nginx будет понимать, что в любое время расследование по делу может быть возобновлено», – указывает Константинова.
О конфликте между Rambler Group и Nginx стало известно 12 декабря: в этот день прошли обыски в московском офисе Nginx и дома у его основателей – Сысоева и Коновалова. Оба они раньше были сотрудниками Rambler. Обыски проводились в связи с уголовным делом по заявлению Lynwood Investments CY Ltd., которой интернет-холдинг передал права требования по делу в 2015 г. Rambler Group пояснила, что считает разработку Сысоева – веб-сервер Nginx – служебным произведением, использование которого без ее согласия нарушает исключительные права.
Коновалов назвал обыски «тупым, прямолинейным рэкетом» и связал их с продажей Nginx этой весной американской компании F5 Networks за $607 млн. В поддержку основателей Nginx высказались топ-менеджеры Сбербанка (владеет 46,5% акций Rambler Group), «Яндекса», Mail.ru Group, IT-ассоциации и бывшие руководители Rambler.