Минкомсвязи назвало дату тестирования «суверенного рунета» по всей России
Минкомсвязи направило операторам связи и министерствам указания о проведении по всей России учений, предусмотренных законом о «суверенном интернете», сообщил «Ведомостям» представитель ведомства Евгений Новиков. Учения пройдут 23 декабря. «Отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах, обычные пользователи учения не заметят», — подчеркнул он.
В документе ведомства не говорится, где расположены эти объекты и с каким оборудованием будут работать операторы. Во время учений будет проверяться целостность, устойчивость функционирования и безопасности интернета, «интернета вещей» и различных сегментов сетей связи общего пользования – фиксированной и мобильной – к негативным внешним воздействиям, пояснил Новиков.
Согласно документу ведомства за подписью министра связи Константина Носкова, изначально учения планировались на 19 декабря. Первым документ опубликовал Telegram-канал «ЗаТелеком», представитель Минкомсвязи подтвердил «Ведомостям» его подлинность. В тестировании примут участие Минкомсвязи, МВД, Минобороны, Минэнерго, Федеральная служба безопасности, Росгвардия, «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «Мегафон», «Лаборатория Касперского», Positive Technologies и Group-IB.
Среди целей учений заявлены в том числе проверка возможности перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте. Они носят «исследовательский характер», подчеркнули в ведомстве. О результатах Минкомсвязи сообщит позже.
Тестировать участникам эксперимента пока нечего, считает главный аналитик РАЭК Карен Казарян, а заявленные учения — лишь формальное мероприятие, «чтобы отчитаться перед Новым годом» — поскольку до сих пор нет постановления правительства, которое раскрывало бы суть угроз российскому интернету, как и нет подзаконных актов, которые устанавливали бы конкретные требования к оборудованию. Вероятно, участники эксперимента возьмут за основу сценарий тех учений, которые проводились в 2014 г. в контексте инициативы «автономной системы интернет», предполагает Казарян.
Закон о «суверенном рунете» вступил (пакет поправок в законы «О связи» и «Об информации») вступил в силу 1 ноября. Он обязывает операторов связи устанавливать оборудование, которое им предоставит Роскомнадзор. С его помощью ведомство сможет централизованно управлять маршрутизацией трафика в случае угрозы для работы рунета. С помощью этого оборудования Роскомнадзор будет также фильтровать трафик и блокировать доступ к ресурсам, включенным в список запрещенных в России.
В октябре правительство утвердило положение, согласно которому учения по этому закону должны проводиться на федеральном и региональном уровнях не реже раза в год.