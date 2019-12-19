Минкомсвязи назвало дату тестирования «суверенного рунета» по всей России

Тестировать участникам эксперимента пока нечего, считает главный аналитик РАЭК Карен Казарян, а заявленные учения — лишь формальное мероприятие, «чтобы отчитаться перед Новым годом» — поскольку до сих пор нет постановления правительства, которое раскрывало бы суть угроз российскому интернету, как и нет подзаконных актов, которые устанавливали бы конкретные требования к оборудованию. Вероятно, участники эксперимента возьмут за основу сценарий тех учений, которые проводились в 2014 г. в контексте инициативы «автономной системы интернет», предполагает Казарян.