Правительство обсуждает переход «Т-платформ» под контроль государства
Правительство обсуждает меры финансового оздоровления российского разработчика суперкомпьютеров «Т-платформы». Один из вариантов – передать 100% компании «дочке» ВЭБа «НМ-тех», сообщил 25 декабря представитель «Т-платформ». По данным «СПАРК-Интерфакса», на конец сентября 2019 г. ВЭБу уже принадлежало 25% разработчика.
«Т-платформы» разрабатывают суперкомпьютеры. У компании есть дочернее предприятие – «Байкал электроникс», которое занимается разработкой одноименного процессора «Байкал-Т1» и компьютеров на этих процессорах.
Меры финансового оздоровления чиновники и сотрудники компании обсуждали 23 декабря, сообщил представитель «Т-платформ» и подтвердил представитель ее основного совладельца (75%) Всеволода Опанасенко. На совещании в правительстве были руководители профильных департаментов правительства, представители ВЭБа, Минпромторга и самой компании, перечислил представитель «Т-платформ». У них есть «несколько сценариев поддержки компании», говорит собеседник «Ведомостей», чиновники подчеркивают стратегическую важность работы компании.
В августе 2019 г. ФНС подала заявление о признании «Т-платформ» банкротом. Размер требований налоговиков не раскрывался. Суд принял заявление в сентябре, но его рассмотрение до сих пор откладывается.
С марта 2019 г. совладелец и гендиректор «Т-платформ» Всеволод Опанасенко находится под арестом – его обвиняют в подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями. Второй фигурант дела – сотрудник МВД Александр Александров. Дело Опанасенко и Александрова связано с контрактами на поставку 9348 компьютеров МВД, в результате чего бюджету якобы был нанесен ущерб свыше 300 млн руб., сообщал в марте «Интерфакс» со ссылкой на источник. Адвокат Александрова во время своих выступлений также упоминал поставку министерству более 9000 компьютеров.
Правительство поручило ВЭБу и Минпромторгу проработать вариант передачи компании «НМ-теху», знает представитель Опанасенко. Сейчас прорабатываются разные варианты, чтобы не допустить банкротства «Т-платформ», окончательные решения не приняты, заявил представитель Минпромторга и подтвердил представитель ВЭБа.
В качестве других вариантов обсуждается прямое денежное дофинансирование «Т-плафторм» – сейчас из-за ареста основного совладельца для компании заблокированы возможности привлечения банковских кредитов, указывает представитель Опанасенко. Компанию мог бы докапитализировать ВЭБ как действующий совладелец, но ни этого, ни других предложений от ВЭба в адрес компании не поступало, утверждает представитель Опанасенко, вариант передачи актива «НМ-теху» также предлагал не ВЭБ.
В начале декабря сотрудник федерального ведомства говорил, что помимо ВЭБа правительство обсуждает вариант передачи «Т-платформ» под контроль одного из ФГУПов, подведомственных Минпромторгу. Этот вариант обсуждался осенью, но сейчас неактуален – стороны не смогли согласовать условия, говорит представитель Опанасенко.
Судьбу компании стали обсуждать в правительстве, потому что ее разработки уникальны, часть из них проходила и проходит за счет субсидий Минпромторга и если разработки будут потеряны, то их нужно будет начинать с нуля, что нецелесообразно, рассказывает представитель Опанасенко. По его словам, компания благодарна правительству за обсуждение судьбы компании. Если иных вариантов, кроме передачи акций, стороны не найдут, то действующие акционеры готовы «всерьез обсуждать возможность передать свои акции государству». Комментировать финансовые параметры возможной сделки представитель Опанасенко отказался, обсуждения ее деталей еще не было.
Финансовое положение компании с момента ареста Всеволода Опанасенко сильно ухудшилось, сожалеет его представитель: не хватает оборотных средств, потому что компания не может получить банковские гарантии для участия в госконкурсах, ушла часть сотрудников, некоторые коммерческие контракты заморожены, часть партнеров нашли новых исполнителей для своих проектов из-за затянувшегося уголовного дела. Кроме того, ФНС и следователи провели множество обысков, допросов, проверок, что также деморализует часть сотрудников, уверена она.
ФНС не ответила на запрос «Ведомостей».
В подготовке материала участвовала Кристина Жукова.