Правительство обсуждает переход «Т-платформ» под контроль государства

Судьбу компании стали обсуждать в правительстве, потому что ее разработки уникальны, часть из них проходила и проходит за счет субсидий Минпромторга и если разработки будут потеряны, то их нужно будет начинать с нуля, что нецелесообразно, рассказывает представитель Опанасенко. По его словам, компания благодарна правительству за обсуждение судьбы компании. Если иных вариантов, кроме передачи акций, стороны не найдут, то действующие акционеры готовы «всерьез обсуждать возможность передать свои акции государству». Комментировать финансовые параметры возможной сделки представитель Опанасенко отказался, обсуждения ее деталей еще не было.