Фонд Fort Ross Ventures продал долю в американском стартапе за $6,5 млн
Венчурный фонд Fort Ross Ventures, организованный при участии Сбербанка, продал долю в американском технологическом стартапе CoverWallet. Сумма сделки составила $6,5 млн, сообщил «Ведомостям» представитель Fort Ross. Купила CoverWallet компания Aon – технологический интегратор в сфере страхования и здравоохранения. Какой была доля Fort Ross, его представитель не говорит.
CoverWallet – цифровая платформа для страховых компаний и независимых страховых агентов, работающих с малым и средним бизнесом. Она автоматизирует поиск клиентов, оценку ущерба и выплату страховок. Всего за четыре года работы компания привлекла более $28 млн. Несмотря на продажу своей доли, Fort Ross «активно обсуждает возможности выхода CoverWallet на российский рынок в среднесрочной перспективе», передал через представителя управляющий партнер фонда Виктор Орловский.
Fort Ross – один из крупнейших фондов с российским капиталом, работающих в Кремниевой долине. Под его управлением находятся два фонда. Первый – SBT Venture Capital I был создан Сбербанком в 2013 г. Размер фонда – $100 млн, 90% этой суммы вложил Сбербанк, а 10% – сооснователи фонда Виктор Орловский и Яков Нахманович.
В 2019 г. Forbes писал, что Fort Ross запускает второй фонд – SBT Venture Capital II, размером $230 млн. Доля Сбербанка в нем составит 15%. В фонд вложили деньги около 40 частных инвесторов, в том числе президент группы компаний «Ланит» Филипп Генс, основатель и гендиректор компании «Эвотор» Андрей Романенко, бизнесмен Иван Таврин.