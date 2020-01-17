Фонд Fort Ross Ventures продал долю в американском стартапе за $6,5 млн

CoverWallet – цифровая платформа для страховых компаний и независимых страховых агентов, работающих с малым и средним бизнесом. Она автоматизирует поиск клиентов, оценку ущерба и выплату страховок. Всего за четыре года работы компания привлекла более $28 млн. Несмотря на продажу своей доли, Fort Ross «активно обсуждает возможности выхода CoverWallet на российский рынок в среднесрочной перспективе», передал через представителя управляющий партнер фонда Виктор Орловский.