SEC и Telegram выступили с официальными возражениями друг против друга
Telegram и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США ответили на правовые позиции друг друга – новые документы опубликованы в базе суда. SEC сомневается, что компания Павла Дурова построила ту самую блокчейн-платформу, какую обещала инвесторам.
Возражения Telegram на позицию SEC:
Даже если SEC установит, что Gram являлись «ценными бумагами» в момент привлечения инвестиций, то есть еще до выпуска, регулятору придется заново оценить их статус после выпуска. И если тогда Gram не попадут под определение «ценной бумаги», то все сделки, проведенные с ними до выпуска, не могут быть продажей «ценных бумаг».
Отвечая на претензии SEC, что Telegram знал о «сером рынке» и даже поощрял его, компания Дурова заявляет, что, во-первых, реагировала на сообщения о перепродаже Gram, во-вторых, публично заявляла, что они не имеют к ней отношения. Telegram также приводит переписку сотрудников, из которой следует, что они были обеспокоены сообщениями о перепродаже Gram.
Покупатели принимали решение купить Gram, не исходя из их связи с Telegram. Telegram приводит переписку с инвесторами, из которой следует, что один из них принимал решение, опираясь на результаты своей юридической проверки, другой был впечатлен прежними успехами команды Telegram.
Возражения SEC на позицию Telegram:
Telegram не предоставил доказательств того, что TON и связанные с ней приложения были готовы к 31 октября 2019 г., когда был запланирован запуск платформы. Telegram также не говорит, что это должны были быть за приложения и на какой они стадии разработки, если вообще разрабатываются.
Тест Хоуи, определяющий, является ли нечто ценной бумагой, применяется безотносительно к тому, когда происходит передача предмета сделки и происходит ли. Таким образом, нет никакого различия между инвестконтрактом, являющимся ценной бумагой по умолчанию, и предметом такого контракта – это одно и то же, а значит, и контракты, которые инвесторы заключали с Telegram в обмен на Gram, и сами Gram – ценные бумаги.
Утверждение Telegram, что компания не будет поддерживать платформу после ее запуска, противоречит прежним обещаниям инвесторам. Telegram также обещал запустить несколько приложений либо «в самом начале, либо позднее»; участвовать в стабилизации цен, в том числе путем покупки и продажи Gram на рынке по все более высоким ценам и интегрировать с платформой свой мессенджер.
Механизм ценообразования Gram поощрял инвесторов продавать токены на вторичном рынке, что нарушает положения Regulation D. Некоторые покупатели Gram намеревались продать токены сразу по окончании ограничительного периода, и Telegram это понимал.