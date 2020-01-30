Сенаторы предложили подключать услуги связи через интернет

Сейчас договор об оказании услуг связи может быть заключен в письменной форме в офисе обслуживания оператора или его официального представителя. С 2017 г. россияне могут заключать договор через интернет с помощью электронной подписи – при условии, что в момент выдачи ключа для такой подписи их личность была установлена при личном приеме. Однако россияне заключают договоры через интернет значительно реже, чем при личном посещении офиса, в том числе по причине того, что электронная подпись не получила массового распространения, указывают сенаторы.