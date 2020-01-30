Сенаторы предложили подключать услуги связи через интернет
Группа членов Совета Федерации внесла в Госдуму законопроект, позволяющий заключать договоры об услугах связи через интернет с использованием биометрических персональных данных. Его авторы – зампред Совета Федерации Андрей Турчак, сенаторы Людмила Бокова (27 января назначена заместителем министра связи) и Александр Башкин.
Для заключения договора абонент должен установить на смартфон программное обеспечение (ПО), с помощью которого будет проводиться считывание и верификация его биометрических данных. Порядок прохождения процедуры будет предусмотрен в правилах оказания услуг телефонной связи, обещают авторы законопроекта.
Как будут собираться данные
В пояснительной записке сказано, что оператор связи сфотографирует будущего абонента, распознает страницы его паспорта и подтвердит, что человек на фотографии – тот же, что и на фотографии в паспорте. SIM-карта будет заблокирована до внесения сведений об абоненте в базы данных оператора связи, говорится в записке.
По словам Боковой, владельцем и разработчиком программного обеспечения будут сами операторы связи: «Это программное обеспечение принадлежит операторам связи, соответственно, известно лицо, которое будет отвечать за работоспособность приложения». На вопрос «Ведомостей» о необходимости его стандартизации она ответила, что этот вопрос будет обсуждаться.
Иметь отношение к Единой биометрической системе (ЕБС; оператор – «Ростелеком») новый способ идентификации не будет, предупредила Бокова: он другой и цели у него другие. Порядок идентификации абонентов с помощью биометрических данных будет установлен в подзаконных актах. «Диалог о необходимости хранения, сроках, количестве данных, их защите уже ведется с заинтересованными органами власти и экспертами», – заверила Бокова, проверять сведения о действующих абонентах система не будет.
Операторам идея нравится
Представитель МТС заявил, что оператор связи завершает разработку программного обеспечения, которое позволит абоненту самостоятельно, без обращения в офис продаж заключить договор на оказание услуг связи.
Представитель «Вымпелкома» заявил «Ведомостям», что принятие законопроекта позволит упростить внедрение новых дистанционных форм обслуживания потребителей и повысить качество идентификации.
В пресс-службе «Ростелекома» «Ведомостям» заявили, что инициатива будет полезной и удобной как для абонентов, так и для операторов. Но оператор усомнился в надежности системы, использующей только изображение абонента. Представитель «Мегафона» сообщил, что у оператора уже есть приложение, подобное тому, о котором говорится в законопроекте, а принятие закона позволит оператору не делать дополнительных проверок в момент заключения нового договора с абонентом.
Представитель «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2) отказался от комментариев.
Сейчас договор об оказании услуг связи может быть заключен в письменной форме в офисе обслуживания оператора или его официального представителя. С 2017 г. россияне могут заключать договор через интернет с помощью электронной подписи – при условии, что в момент выдачи ключа для такой подписи их личность была установлена при личном приеме. Однако россияне заключают договоры через интернет значительно реже, чем при личном посещении офиса, в том числе по причине того, что электронная подпись не получила массового распространения, указывают сенаторы.
Проверка – через банк
Согласно законодательству оператор должен проверить достоверность сведений об абоненте. Законопроект вводит дополнительный способ проверки, разрешая оператору использовать для этого сведения о плательщике от банков и других кредитных организаций при оплате услуг связи с помощью карты.
Представитель МТС заявил «Ведомостям», что для этого нужно установить взаимодействие между банками и операторами в части подтверждения данных, но специального программного обеспечения не потребуется. «Закон предусматривает процедуру идентификации лица при открытии счета. При поступлении платежного поручения об оплате услуг связи оператор связи сможет получить сведения о плательщике из указанного документа, удостоверившись, кто именно совершил платеж», – объяснил он.
Если закон Боковой и Турчака будет принят, согласие на обработку биометрических персональных данных, которое было дано при первичной идентификации в банке, будет распространяться и на идентификацию для заключения договора об услугах связи; достаточной для его заключения будет и идентификация, выполненная банком при открытии счета клиенту в соответствии с законом о противодействии отмыванию незаконно нажитых средств, объясняет управляющий партнер консалтинговой компании «Емельянников, Попова и партнеры» Михаил Емельянников.