Операторы лишились еще одной возможности быстро запустить в России 5G

Сотовые операторы пока не смогут использовать уже имеющиеся в их распоряжении частоты для развертывания сетей 5G (т. е. сделать их технологически нейтральными). Разрешение на использование диапазонов, в которых сейчас работает связь второго, третьего и четвертого поколений (2G, 3G, LTE), должна была дать на своем ближайшем заседании Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ). Но после прошедшего в понедельник согласительного совещания соответствующий пункт исчез из проекта решения комиссии, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к трем компаниям связи, и человек, знакомый с материалами ГКРЧ.