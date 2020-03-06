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Операторы лишились еще одной возможности быстро запустить в России 5G

Чиновники не дают использовать для этого частоты, ранее выданные для уже работающих сетей 2G, 3G и LTE
Валерий Кодачигов Екатерина Кинякина
Операторы пока не могут использовать частоты, подходящие для быстрого развертывания сетей5G /Reuters

Сотовые операторы пока не смогут использовать уже имеющиеся в их распоряжении частоты для развертывания сетей 5G (т. е. сделать их технологически нейтральными). Разрешение на использование диапазонов, в которых сейчас работает связь второго, третьего и четвертого поколений (2G, 3G, LTE), должна была дать на своем ближайшем заседании Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ). Но после прошедшего в понедельник согласительного совещания соответствующий пункт исчез из проекта решения комиссии, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к трем компаниям связи, и человек, знакомый с материалами ГКРЧ.

Два собеседника «Ведомостей» также утверждают, что заседание комиссии (оно должно было состояться 10 марта) отложено. Пока – до 17 марта, говорит один из них.

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