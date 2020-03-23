Пожилым москвичам не отключат за неуплату телефон и интернет
Операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, находящихся на домашнем режиме. Об этом сообщил на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин. Кого конкретно операторы должны обслуживать на льготных условиях и предусмотрены ли компенсации связистам за это, он не уточнил. В обращении, посвященном мерам поддержки пожилых москвичей на время эпидемии коронавируса и налагаемым на них ограничениям упоминается возраст – от 65 лет.
Ранее операторы и видеосервисы заявили об отсрочках оплаты домашнего интернета и предоставлении клиентам бесплатного доступа к контенту в связи с эпидемией COVID-19. Например, «Ростелеком» сделал звонки со стационарных телефонов на свои мобильные номера, а также номера Теле2 бесплатными по всей России, открыл бесплатный доступ к развлекательному и образовательному контенту, а также готов предоставить абонентам отсрочку платежа.
C 23 марта «Вымпелком» позволит клиентам пользоваться домашним интернетом и ТВ даже при нулевом балансе счета, сообщал ранее оператор.
Доступ к ТВ и домашнему интернету в России МТС будет предоставлять при нулевом балансе до 30 апреля, говорит Меркутов.
«Триколор ТВ» до 12 апреля дает новым абонентам бесплатный доступ к телеканалам и обширной библиотеке фильмов, сообщил оператор на этой неделе.
В марте акции по отмене платы за подписку, связанные с эпидемией коронавируса, начали видесервисы Premier, Okko, «Кинопоиск HD», ivi, More.TV, «Амедиатека».
Открыть бесплатный доступ к контенту до 12 апреля операторов платного ТВ попросили в администрации президента, писал ранее Forbes со ссылкой на свои источники.
По соглашению между Федеральным агентством связи и сотовыми компаниями в случае чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера они открывают на одной и той же лицензионной территории бесплатный роуминг между своими сетями и начинают бесплатно предоставлять услуги голосовой связи, говорит сотрудник одного из них. Но относится ли эпидемия к таким ситуациям, пока не ясно, говорит он.
По данным AC&M-Consulting, к началу III квартала 2019 г. в Москве и Подмосковье насчитывалось 47,2 млн сотовых абонентов (по количеству активных сим-карт). По оценке «ТМТ консалтинга», ежемесячно московские пользователи платят операторам около 19 млрд руб. Это 23% общероссийской сервисной выручки. У операторов есть инструмент для обслуживания абонентов с нулевым балансом – доверительный платеж, который сейчас подключается по запросу абонента: отмечает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Услуга позволяет пользователю уходить в минус на отведенное оператором время, объясняет он.
Мэр столицы Сергей Собянин попросил их не выходить из дома на время эпидемии коронавируса. Обеспечить пожилых людей бесплатным интернетом и телефонной связью – непростая с организационной точки зрения задача, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Не секрет, что множество номеров, которыми пользуются пожилые люди, зарегистрированы на их детей, отмечает он. Как вычленить их из абонентской базы, непонятно, отмечает Кусков.