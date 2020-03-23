Пожилым москвичам не отключат за неуплату телефон и интернет

Операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, находящихся на домашнем режиме. Об этом сообщил на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин. Кого конкретно операторы должны обслуживать на льготных условиях и предусмотрены ли компенсации связистам за это, он не уточнил. В обращении, посвященном мерам поддержки пожилых москвичей на время эпидемии коронавируса и налагаемым на них ограничениям упоминается возраст – от 65 лет.