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Магазины электроники теряют клиентов из-за карантина

Продавцы и покупатели гаджетов уходят в интернет
Екатерина Кинякина Валерий Кодачигов
Из-за карантина в московских салонах мобильных операторов и магазинах электроники поток покупателей сократился /Максим Стулов / Ведомости

Из-за карантина в московских салонах мобильных операторов и магазинах электроники поток покупателей сократился – зато растут продажи в интернете, рассказали «Ведомостям» их представители. Например, в онлайн-магазине «Связного» за последние две недели количество заказов выросло более чем вдвое. О двукратном росте количества заказов, сделанных через интернет, говорит и представитель «М.видео-Эльдорадо». Ее магазины сейчас работают как точки выдачи заказов – трафик посетителей в них упал, отмечает он. Сократился он и в салонах МТС, продолживших работу.

У «Мегафона» в Москве и Подмосковье работает чуть больше 200 салонов – это 30% от докарантинного количества, сообщил представитель компании. Количество покупателей в них снизилось на 30% по сравнению с обычными днями, добавил он. В то же время количество заказов в интернет-магазине «Мегафона» выросло на 40%.

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