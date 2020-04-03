Магазины электроники теряют клиентов из-за карантина
Из-за карантина в московских салонах мобильных операторов и магазинах электроники поток покупателей сократился – зато растут продажи в интернете, рассказали «Ведомостям» их представители. Например, в онлайн-магазине «Связного» за последние две недели количество заказов выросло более чем вдвое. О двукратном росте количества заказов, сделанных через интернет, говорит и представитель «М.видео-Эльдорадо». Ее магазины сейчас работают как точки выдачи заказов – трафик посетителей в них упал, отмечает он. Сократился он и в салонах МТС, продолживших работу.
У «Мегафона» в Москве и Подмосковье работает чуть больше 200 салонов – это 30% от докарантинного количества, сообщил представитель компании. Количество покупателей в них снизилось на 30% по сравнению с обычными днями, добавил он. В то же время количество заказов в интернет-магазине «Мегафона» выросло на 40%.