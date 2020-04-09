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Операторы раскритиковали концепцию развития 5G от Минкомсвязи

Ее реализация может обернуться огромными расходами на строительство сетей
Екатерина Кинякина Валерий Кодачигов
Hannibal Hanschke / REUTERS

Сотовые компании не согласны с несколькими ключевыми пунктами проекта концепции развития 5G в России, разработанного Минкомсвязи. Это следует из отзыва на него, подготовленного в «Ростелекоме» (компания – центр компетенций по информационной инфраструктуре программы «Цифровая экономика»). Сотовых операторов не устраивает то, что частотный диапазон 4,4–4,99 ГГц обозначен в проекте как альтернатива частотам 3,4–3,8 ГГц, говорится в письме за подписью вице-президента «Ростелекома» Бориса Глазкова, направленного в рабочую группу «Цифровая инфраструктура» АНО «Цифровая экономика». В данном случае речь идет не о позиции собственно «Ростелекома» – это консолидированное мнение участников рынка, подчеркивает источник, близкий к компании.

Представитель АНО «Цифровая экономика» и руководитель рабочей группы Анна Серебряникова подтвердили получение письма. Замечания рабочей группы по поводу концепции она в ближайшее время обещает представить в Минкомсвязи.

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