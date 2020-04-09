Операторы раскритиковали концепцию развития 5G от Минкомсвязи

Сотовые компании не согласны с несколькими ключевыми пунктами проекта концепции развития 5G в России, разработанного Минкомсвязи. Это следует из отзыва на него, подготовленного в «Ростелекоме» (компания – центр компетенций по информационной инфраструктуре программы «Цифровая экономика»). Сотовых операторов не устраивает то, что частотный диапазон 4,4–4,99 ГГц обозначен в проекте как альтернатива частотам 3,4–3,8 ГГц, говорится в письме за подписью вице-президента «Ростелекома» Бориса Глазкова, направленного в рабочую группу «Цифровая инфраструктура» АНО «Цифровая экономика». В данном случае речь идет не о позиции собственно «Ростелекома» – это консолидированное мнение участников рынка, подчеркивает источник, близкий к компании.