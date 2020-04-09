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МТС телефонизировала коров

Компания тестирует умные датчики для крупного рогатого скота
Екатерина Кинякина
PhotoXPress

МТС тестирует систему контроля за поголовьем скота в животноводческих хозяйствах, рассказал «Ведомостям» ее представитель Алексей Меркутов. По его словам, первые 250 подопытных коров принадлежат группе компаний «Деревенский молочный завод». Ее представитель Вячеслав Чеховских это подтвердил.

За температурой коров, количеством выпитой ими воды и двигательной активностью животных следят специальные радиодатчики-болюсы весом около 300 г (их животные проглатывают вместе к кормом), рассказывает Меркутов. Эти данные транслируются в аналитическую систему и позволяют понять, не заболела, к примеру, корова, не собирается ли она отелиться и проч., перечисляет он. Датчики под собственным весом оседают на дне многокамерного желудка коровы, в рубце, и остаются там на протяжении всей жизни животного.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных