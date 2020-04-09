МТС телефонизировала коров

МТС телефонизировала коровКомпания тестирует умные датчики для крупного рогатого скота
МТС тестирует систему контроля за поголовьем скота в животноводческих хозяйствах, рассказал «Ведомостям» ее представитель Алексей Меркутов. По его словам, первые 250 подопытных коров принадлежат группе компаний «Деревенский молочный завод». Ее представитель Вячеслав Чеховских это подтвердил.
За температурой коров, количеством выпитой ими воды и двигательной активностью животных следят специальные радиодатчики-болюсы весом около 300 г (их животные проглатывают вместе к кормом), рассказывает Меркутов. Эти данные транслируются в аналитическую систему и позволяют понять, не заболела, к примеру, корова, не собирается ли она отелиться и проч., перечисляет он. Датчики под собственным весом оседают на дне многокамерного желудка коровы, в рубце, и остаются там на протяжении всей жизни животного.