МТС телефонизировала коров

За температурой коров, количеством выпитой ими воды и двигательной активностью животных следят специальные радиодатчики-болюсы весом около 300 г (их животные проглатывают вместе к кормом), рассказывает Меркутов. Эти данные транслируются в аналитическую систему и позволяют понять, не заболела, к примеру, корова, не собирается ли она отелиться и проч., перечисляет он. Датчики под собственным весом оседают на дне многокамерного желудка коровы, в рубце, и остаются там на протяжении всей жизни животного.