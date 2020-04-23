Что спрятано в «Капсуле»

Первое впечатление – упакованная в «Капсулу» «Маруся» говорит и воспроизводит музыку довольно громко (мощности колонки хватит на 1-комнатную квартиру), но при этом тугоуха. Голосовой помощник зачастую не слышит, когда к нему обращаются с расстояния примерно в метр: на «Марусю» приходится кричать. Этой особенностью, отличалась (во всяком случае, раньше) и голосовая помощница «Яндекса» «Алиса», запакованная в «Яндекс. Станцию».