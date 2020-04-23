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Что спрятано в «Капсуле»

«Ведомости» протестировали умную колонку Mail.ru Group
Валерий Кодачигов
Mail.ru

22 апреля Mail.ru Group начала продажи своего первого гаджета – умной колонки «Капсула». Стоимость устройства – 7990 руб. «Капсулы» начали продаваться в интернете еще до официального старта продаж, еще в феврале, но «Ведомости» решили дождаться доработанного официального релиза.

Испытать удалось не все функции нового устройства. Например, обещанных Mail.ru интерактивных RFID-карт, с помощью которых маленькие дети могут без помощи взрослых получить доступ к развлекательному и развивающему контенту, пока нет на рынке.

Первое впечатление – упакованная в «Капсулу» «Маруся» говорит и воспроизводит музыку довольно громко (мощности колонки хватит на 1-комнатную квартиру), но при этом тугоуха. Голосовой помощник зачастую не слышит, когда к нему обращаются с расстояния примерно в метр: на «Марусю» приходится кричать. Этой особенностью, отличалась (во всяком случае, раньше) и голосовая помощница «Яндекса» «Алиса», запакованная в «Яндекс. Станцию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных