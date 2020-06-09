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«Акадо» вышла из-под американских санкций

Избавиться от них оператору позволила смена собственников
Екатерина Кинякина Валерий Кодачигов
Евгений Разумный / Ведомости

Состав акционеров холдинга «Акадо» изменился, стало известно на прошлой неделе. «Ренова» Виктора Вексельберга продала контрольный пакет «Акадо холдинг» компании «АВК инвестментс» предпринимателя Максима Майореца, а себе оставила 49%, сообщал «Интерфакс». «Ренова», говорит ее представитель Андрей Шторх, давно искала покупателя либо на «Акадо» целиком, либо на долю – актив для нее непрофильный.

Виктор Вексельберг и «Ренова» внесены минфином США в санкционный список 6 апреля 2018 г. В мае того же года выяснилось, что из-за американских санкций система условного доступа «Акадо», которая кодирует передаваемый от провайдера к абонентам телесигнал (то есть фактически делает платное ТВ платным), лишилась техподдержки – ее оказывала Cisco Systems. По словам двух человек, знакомых с менеджерами «Акадо», минимизировать связанные с этим риски (из-за сбоя системы «Акадо» пришлось бы отказаться предоставлять услуги платного ТВ) позволило использование альтернативной системы условного доступа. Какой – собеседники «Ведомостей» не говорят.

После смены собственников «Акадо» снова сможет работать с американскими партнерами, говорит знакомый с менеджерами компании человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных