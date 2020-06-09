«Акадо» вышла из-под американских санкций

«Акадо» вышла из-под американских санкцийИзбавиться от них оператору позволила смена собственников
Состав акционеров холдинга «Акадо» изменился, стало известно на прошлой неделе. «Ренова» Виктора Вексельберга продала контрольный пакет «Акадо холдинг» компании «АВК инвестментс» предпринимателя Максима Майореца, а себе оставила 49%, сообщал «Интерфакс». «Ренова», говорит ее представитель Андрей Шторх, давно искала покупателя либо на «Акадо» целиком, либо на долю – актив для нее непрофильный.
Виктор Вексельберг и «Ренова» внесены минфином США в санкционный список 6 апреля 2018 г. В мае того же года выяснилось, что из-за американских санкций система условного доступа «Акадо», которая кодирует передаваемый от провайдера к абонентам телесигнал (то есть фактически делает платное ТВ платным), лишилась техподдержки – ее оказывала Cisco Systems. По словам двух человек, знакомых с менеджерами «Акадо», минимизировать связанные с этим риски (из-за сбоя системы «Акадо» пришлось бы отказаться предоставлять услуги платного ТВ) позволило использование альтернативной системы условного доступа. Какой – собеседники «Ведомостей» не говорят.
После смены собственников «Акадо» снова сможет работать с американскими партнерами, говорит знакомый с менеджерами компании человек.