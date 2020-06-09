«Акадо» вышла из-под американских санкций

Виктор Вексельберг и «Ренова» внесены минфином США в санкционный список 6 апреля 2018 г. В мае того же года выяснилось, что из-за американских санкций система условного доступа «Акадо», которая кодирует передаваемый от провайдера к абонентам телесигнал (то есть фактически делает платное ТВ платным), лишилась техподдержки – ее оказывала Cisco Systems. По словам двух человек, знакомых с менеджерами «Акадо», минимизировать связанные с этим риски (из-за сбоя системы «Акадо» пришлось бы отказаться предоставлять услуги платного ТВ) позволило использование альтернативной системы условного доступа. Какой – собеседники «Ведомостей» не говорят.