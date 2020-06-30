На рекламном рынке России сменился лидер

На рекламном рынке России сменился лидерПринадлежащее OMD OM Group агентство стало № 1 по итогам 2019 года
OMD Optimum Media возглавило список крупнейших агентств России за 2019 г., по данным рейтинга портала о рекламе и маркетинге Sostav.ru и Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), с которым ознакомились «Ведомости». Рекламные бюджеты под управлением этого агентства, принадлежащего холдингу OMD OM Group, составили 22,6 млрд руб. (здесь и далее – без НДС). Это почти 10% всех контрактов, заключенных в 2019 г. рекламодателями с агентствами, – 252,4 млрд руб.
Лидер 2018 г. – агентство Carat (принадлежит Dentsu Aegis Network) с бюджетом почти 20,4 млрд руб. только третье.
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