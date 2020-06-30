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На рекламном рынке России сменился лидер

Принадлежащее OMD OM Group агентство стало № 1 по итогам 2019 года
Мария Истомина
Unsplash

OMD Optimum Media возглавило список крупнейших агентств России за 2019 г., по данным рейтинга портала о рекламе и маркетинге Sostav.ru и Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), с которым ознакомились «Ведомости». Рекламные бюджеты под управлением этого агентства, принадлежащего холдингу OMD OM Group, составили 22,6 млрд руб. (здесь и далее – без НДС). Это почти 10% всех контрактов, заключенных в 2019 г. рекламодателями с агентствами, – 252,4 млрд руб.

Лидер 2018 г. – агентство Carat (принадлежит Dentsu Aegis Network) с бюджетом почти 20,4 млрд руб. только третье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных