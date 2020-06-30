На рекламном рынке России сменился лидер

OMD Optimum Media возглавило список крупнейших агентств России за 2019 г., по данным рейтинга портала о рекламе и маркетинге Sostav.ru и Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), с которым ознакомились «Ведомости». Рекламные бюджеты под управлением этого агентства, принадлежащего холдингу OMD OM Group, составили 22,6 млрд руб. (здесь и далее – без НДС). Это почти 10% всех контрактов, заключенных в 2019 г. рекламодателями с агентствами, – 252,4 млрд руб.