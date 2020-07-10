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Twitter будет зарабатывать деньги на подписке

Социальная сеть активно ищет новые способы монетизации трафика
Илья Виноградов
Евгений Разумный / Ведомости

8 июля на сайте Twitter в разделе вакансий появилось объявление о поиске ведущего разработчика. «Мы – новая команда под кодовым названием «Грифон». Мы разрабатываем платформу подписки, которой в будущем смогут пользоваться другие наши команды. Впервые для Twitter! Команда разработчиков «Грифон» работает в тесном взаимодействии с командами «Платежи» и Twitter.com», – говорилось в объявлении.

Новостные агентства интерпретировали это сообщение так, что Twitter разрабатывает платформу для управления подпиской, а значит, в соцсети может появиться техническая возможность внедрения платных услуг. Правда, текст вакансии быстро отредактировали. Теперь в нем ничего не говорится ни о каких командах, грифонах, платежах и платформах подписки. Просто «требуется ведущий Android-разработчик». Официальный представитель Twitter в ответ на запрос новостного сайта Gizmodo заявил, что компания не стала бы раскрывать такое значимое событие в тексте объявления о вакансии и что внутри компании рассматриваются различные способы увеличения доходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных