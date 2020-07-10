Twitter будет зарабатывать деньги на подписке

Новостные агентства интерпретировали это сообщение так, что Twitter разрабатывает платформу для управления подпиской, а значит, в соцсети может появиться техническая возможность внедрения платных услуг. Правда, текст вакансии быстро отредактировали. Теперь в нем ничего не говорится ни о каких командах, грифонах, платежах и платформах подписки. Просто «требуется ведущий Android-разработчик». Официальный представитель Twitter в ответ на запрос новостного сайта Gizmodo заявил, что компания не стала бы раскрывать такое значимое событие в тексте объявления о вакансии и что внутри компании рассматриваются различные способы увеличения доходов.