Что предлагает онлайн-сервис знакомств Tinder в пандемию

Что предлагает онлайн-сервис знакомств Tinder в пандемиюИ почему ему не хватает платных подписчиков
Гендиректор Tinder Эли Сейдман говорит, что люди стали чаще пользоваться его онлайн-сервисом знакомств. Неудивительно – например, в Нидерландах власти официально посоветовали одиноким людям завести постоянного партнера на время карантина. А где удобнее его искать во время самоизоляции, если не в интернете? В воскресенье, 29 марта, Tinder зафиксировал рекордное количество свайпов за день – 3 млрд (свайп – это сделанная пользователем оценка анкет других пользователей «нравится – не нравится»).
Исследовательская компания BIRN сообщала некоторые данные по Европе со ссылкой на Tinder: в Италии Tinder наблюдал увеличение на 29% количества ежедневных сообщений, которыми обменивались активные пользователи во второй половине февраля и марте. В Германии рост за тот же период составил 33%, а во Франции – 23%. Выросла и продолжительность разговоров пользователей – например, в Италии на 28%, в Испании на 26%.
Казалось бы, такой интерес – повод для оптимизма. Но, как признался Сейдман BBC, прирост платных подписчиков не оправдывает ожиданий – люди стали экономить.
Со дня основания Tinder скачали более 340 млн раз, рассказывал Сейдман BBC в мае. Но 70% выручки ему приносит всего 6 млн пользователей, оформивших платную подписку. Из-за карантина у многих людей снизились доходы, а кто-то и вовсе лишился работы. В прошлом году выручка Tinder составила $1,15 млрд (отчет Match Group, в которую входит компания), что на 43% больше, чем в 2018 г., а количество платных подписчиков выросло за год на 36% до 6 млн. Выручка в I квартале выросла на 31% год к году, сообщала Tinder. Правда, это прибавление платных подписчиков замедлилось раньше, еще до пандемии: если в III квартале прибавилось 437 000 платных пользователей, то в четвертом – 200 000, а в I квартале этого года – 100 000, говорил Сейдман в интервью нескольким изданиям.
Зато по статистике подписок можно следить, какие штаты США и какие страны возвращаются к нормальной жизни, шутит Сейдман на страницах The New York Times: как только люди охотнее начинают платить за премиум-услуги, будьте уверены – сняли ограничения.