Что предлагает онлайн-сервис знакомств Tinder в пандемию

Со дня основания Tinder скачали более 340 млн раз, рассказывал Сейдман BBC в мае. Но 70% выручки ему приносит всего 6 млн пользователей, оформивших платную подписку. Из-за карантина у многих людей снизились доходы, а кто-то и вовсе лишился работы. В прошлом году выручка Tinder составила $1,15 млрд (отчет Match Group, в которую входит компания), что на 43% больше, чем в 2018 г., а количество платных подписчиков выросло за год на 36% до 6 млн. Выручка в I квартале выросла на 31% год к году, сообщала Tinder. Правда, это прибавление платных подписчиков замедлилось раньше, еще до пандемии: если в III квартале прибавилось 437 000 платных пользователей, то в четвертом – 200 000, а в I квартале этого года – 100 000, говорил Сейдман в интервью нескольким изданиям.