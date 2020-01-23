В Tinder появится тревожная кнопка для вызова полиции

При нажатии на кнопку, Noonlight предложит пользователю ввести код. Если код не будет введен, то на устройство пользователя прийдет запрос от одного из диспетчеров Noonlight. Если и в этом случае не будет ответа, то Noonlight попытается дозвониться до пользователя. Если пользователь не ответит или будет просить о помощи, то Noonlight направит экстренные службы по полученным координатам.