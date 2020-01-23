В Tinder появится тревожная кнопка для вызова полиции
В приложении знакомств Tinder появится тревожная кнопка для вызова полиции во время свидания, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ). Пользователи смогут добавить соответствующий значок в свои профили. При нажатии на кнопку приложение будет сообщать властям координаты местонахождения человека. Новая функция должна повысить безопасность пользователей.
Для создания нового функционала Match Group, владеющая сервисом знакомств, купит долю в разработчике одноименного приложения Noonlight. Это приложение позволяет отслеживать местонахождение пользователей и уведомлять власти в случае возникновения проблем с безопасностью. Размер инвестиции Match Group не раскрывает. Новая функция появится в бесплатной версии Tinder для американских пользователей уже в январе. Позже тревожная кнопка появится в приложении у пользователей из других стран.
При нажатии на кнопку, Noonlight предложит пользователю ввести код. Если код не будет введен, то на устройство пользователя прийдет запрос от одного из диспетчеров Noonlight. Если и в этом случае не будет ответа, то Noonlight попытается дозвониться до пользователя. Если пользователь не ответит или будет просить о помощи, то Noonlight направит экстренные службы по полученным координатам.
«Вы должны вести бизнес знакомств, как если бы вы были мамой», — заявила изданию исполнительный директор Match Group Мэнди Гинсберг, у которой есть 21-летняя дочь. Гинсберг уточнила, что данные о местоположении не будут использоваться для маркетинга. По ее словам, тревожная кнопка не будет передавать информацию о местоположении в Match Group.
Сервис знакомств Tinder был создан в 2012 г. На данный момент приложение доступно более чем в 190 странах. Tinder получает доход от размещения рекламы в бесплатной версии и от использования двух платных версий приложения – Tinder Plus и Tinder Gold.