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«Мегафон» столкнулся с дефицитом виртуальных sim-карт

Они пользуются повышенным спросом, а для операторов действуют лимиты на подключение с их помощью абонентов
Павел Клевошин Татьяна Исакова
Повышенный интерес к новой технологии мог «точечно привести к временному дефициту» электронных sim-карт в ряде городов, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Мегафона» /Андрей Гордеев / Ведомости

Абонентам, пытающимся подключить электронные sim-карты «Мегафона», отказывают как в региональных офисах оператора, так и в его московских салонах. Подключить услугу на данный момент невозможно, точные сроки возвращения опции не известны, убедились корреспонденты «Ведомостей» в одном из салонов связи оператора. О таких же проблемах пишут пользователи группы во «В контакте», позиционирующей себя как чат сотрудников «Мегафона».

ESim – это модуль, встроенный в планшет, смартфон или умные часы и заменяющий обычную sim-карту. Для подключения устройства с eSim к сотовой сети не нужно вставлять в гаджет обычную sim-карту – можно просканировать предоставленный оператором QR-код (виртуальную sim-карту), после чего новый номер телефона запишется на встроенный чип. Модуль eSim встроен в новейшие мобильные устройства, в частности в iPhone 11 и 11 Pro, в Samsung Galaxy S20+ и S20 Ultra, в Huawei P40 и P40 Pro.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных