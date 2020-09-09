«Мегафон» столкнулся с дефицитом виртуальных sim-карт

«Мегафон» столкнулся с дефицитом виртуальных sim-картОни пользуются повышенным спросом, а для операторов действуют лимиты на подключение с их помощью абонентов
Абонентам, пытающимся подключить электронные sim-карты «Мегафона», отказывают как в региональных офисах оператора, так и в его московских салонах. Подключить услугу на данный момент невозможно, точные сроки возвращения опции не известны, убедились корреспонденты «Ведомостей» в одном из салонов связи оператора. О таких же проблемах пишут пользователи группы во «В контакте», позиционирующей себя как чат сотрудников «Мегафона».
ESim – это модуль, встроенный в планшет, смартфон или умные часы и заменяющий обычную sim-карту. Для подключения устройства с eSim к сотовой сети не нужно вставлять в гаджет обычную sim-карту – можно просканировать предоставленный оператором QR-код (виртуальную sim-карту), после чего новый номер телефона запишется на встроенный чип. Модуль eSim встроен в новейшие мобильные устройства, в частности в iPhone 11 и 11 Pro, в Samsung Galaxy S20+ и S20 Ultra, в Huawei P40 и P40 Pro.