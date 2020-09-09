«Мегафон» столкнулся с дефицитом виртуальных sim-карт

ESim – это модуль, встроенный в планшет, смартфон или умные часы и заменяющий обычную sim-карту. Для подключения устройства с eSim к сотовой сети не нужно вставлять в гаджет обычную sim-карту – можно просканировать предоставленный оператором QR-код (виртуальную sim-карту), после чего новый номер телефона запишется на встроенный чип. Модуль eSim встроен в новейшие мобильные устройства, в частности в iPhone 11 и 11 Pro, в Samsung Galaxy S20+ и S20 Ultra, в Huawei P40 и P40 Pro.