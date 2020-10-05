OneWeb останется в России

OneWeb останется в РоссииСообщение о выходе OneWeb из СП с российской компанией «Гонец» не подтвердилось
Британское издание The Daily Telegraph утром 5 октября со ссылкой на заявление OneWeb сообщило о решении этого оператора спутниковой связи выйти из совместного предприятия с российской компанией «Гонец». Однако вечером «Гонец» разъяснил, что о выходе партнера из СП речи не идет. Дело – в передаче его 49%-ной доли другой дочерней компании OneWeb в рамках реструктуризации бизнеса оператора.
OneWeb LLC сейчас проходит процедуру банкротства – вполне, кстати, традиционный этап развития почти для любого глобального оператора низкоорбитальной группировки связи. Обычно причиной банкротства становится неверно рассчитанный бизнес-план. В свое время через банкротство прошли операторы Iridium и Global Star, предоставляющие услуги и по сей день. Процесс банкротства обычно сопровождается реструктуризацией – активы компании выкупаются новым владельцем и переходят во вновь образованную компанию. Такая же процедура проходит и данном случае: доля в российском СП переходит от одной «дочки» OneWeb LLC – OneWeb Networк Access Holdings Limited – к другой, которая называется OneWeb Development Limited.
OneWeb, созданная в 2012 г. основателем микроспутникового стартапа O3b Networks Грегом Уайлером, намеревалась к 2022 г. обеспечить покрытие всей Земли широкополосным спутниковым интернетом. Для этого компания планировала запустить 900 спутников связи на низкую околоземную орбиту. Среди инвесторов компании были такие имена, как Virgin, Qualcomm, Airbus, Coca-Cola.
В марте этого года OneWeb объявила о добровольном банкротстве. Причиной послужила нехватка финансирования и отказ японского SoftBank выделить дополнительные инвестиции в размере $2 млрд. Спасти компанию, которая уже вывела на орбиту часть спутникового флота, взялось правительство Великобритании и индийский конгломерат Bharti Global. Они анонсировали завершение реструктуризации и возобновление пусков до конца нынешнего года.
Даже если бы новые владельцы приняли решение продать свою долю в российском СП, это вряд ли бы изменило бизнес-план компании. Россия представляет собой образцовый рынок для операторов спутниковых систем. Да и другого партнера для OneWeb, кроме «Гонца», представить трудно, так как еще в феврале 2016 г. федеральная госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила «Гонцу» частотные номиналы 17,8–20,2 и 27,5–30 ГГц, в которых работают космические аппараты OneWeb. «В истории с OneWeb изначально возникали вопросы в контексте того, сможет ли государство впустить иностранного игрока на российский рынок, особенно принимая во внимание его закрытость, – говорит гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. – Учитывая большую территорию России и большое количество точек, где отсутствует проводной и сотовый интернет, такие проекты, очевидно, востребованы как частными, так и юридическими лицами (геологами, метеорологическими станциями). В ближайшее время вопрос создания спутниковой системы и использования ее в России сохранит актуальность».
OneWeb видит Россию идеальным партнером благодаря ее территории, говорил бывший глава компании Адриан Стекел в интервью «Ведомостям», которое было опубликовано за три недели до объявления компании о банкротстве.