OneWeb останется в России

Даже если бы новые владельцы приняли решение продать свою долю в российском СП, это вряд ли бы изменило бизнес-план компании. Россия представляет собой образцовый рынок для операторов спутниковых систем. Да и другого партнера для OneWeb, кроме «Гонца», представить трудно, так как еще в феврале 2016 г. федеральная госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила «Гонцу» частотные номиналы 17,8–20,2 и 27,5–30 ГГц, в которых работают космические аппараты OneWeb. «В истории с OneWeb изначально возникали вопросы в контексте того, сможет ли государство впустить иностранного игрока на российский рынок, особенно принимая во внимание его закрытость, – говорит гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. – Учитывая большую территорию России и большое количество точек, где отсутствует проводной и сотовый интернет, такие проекты, очевидно, востребованы как частными, так и юридическими лицами (геологами, метеорологическими станциями). В ближайшее время вопрос создания спутниковой системы и использования ее в России сохранит актуальность».