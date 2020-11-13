За российский софт доплатят 7 млрд

Субсидии позволят многим компаниям малого и среднего бизнеса перейти на отечественное ПО, полностью закрывающее их потребности, считает исполнительный директор ассоциации разработчиков программного обеспечения «Отечественный софт» Ренат Лашин. Как правило, предприятия МСП наиболее чувствительны к цене и зачастую перед ними стоит задача не просто выбрать тот или иной продукт, а решить, использовать ли ПО определенного класса в своей деятельности. Поэтому предлагаемая мера поддержки будет интересна как заказчикам ПО, так и его разработчикам, говорит глава ассоциации: «За счет формирования дополнительного спроса это решение может стать логичным продолжением уже реализуемых мер поддержки IT-отрасли – грантов и субсидий».