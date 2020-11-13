За российский софт доплатят 7 млрд

За российский софт доплатят 7 млрдПокупателям отечественных программ компенсируют 50% стоимости
Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) получит средства на возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) российского программного обеспечения, следует из проекта постановления правительства РФ, размещенного на сайте нормативно-правовых актов. Документ разработан Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, сейчас он проходит независимую экспертизу.
Паспортом федерального проекта «Цифровые технологии» на возмещение затрат компаний по использованию российского ПО предусмотрено 7 млрд руб. в 2021–2024 гг., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минцифры.
По замыслу Минцифры РФРИТ будет компенсировать ровно половину средней рыночной цены программного продукта. Предлагается поддержка использования программного обеспечения только в облачной инфраструктуре, сказано в проекте постановления.
К тому же субсидии предлагается направлять на приобретение не любых программ, а только тех, которые используются для управления технологическим процессом в компании, т. е. его точностью, повышением качественных характеристик продуктов, снижением издержек за счет сокращения брака и т. д.
Российским считается программное обеспечение, включенное в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, следует из постановления.
Субсидии позволят многим компаниям малого и среднего бизнеса перейти на отечественное ПО, полностью закрывающее их потребности, считает исполнительный директор ассоциации разработчиков программного обеспечения «Отечественный софт» Ренат Лашин. Как правило, предприятия МСП наиболее чувствительны к цене и зачастую перед ними стоит задача не просто выбрать тот или иной продукт, а решить, использовать ли ПО определенного класса в своей деятельности. Поэтому предлагаемая мера поддержки будет интересна как заказчикам ПО, так и его разработчикам, говорит глава ассоциации: «За счет формирования дополнительного спроса это решение может стать логичным продолжением уже реализуемых мер поддержки IT-отрасли – грантов и субсидий».
Перевод IT-инфраструктуры любой организации вне зависимости от ее размера и отраслевой направленности на любое другое ПО, в том числе и российское, которое до сих пор организацией не использовалось, всегда влечет за собой немалые финансовые затраты, пояснил «Ведомостям» директор по инновациям ГК Astra Linux Роман Мылицын: «В этой связи стимулирование российского рынка отечественного программного обеспечения через частичную компенсацию затрат в виде субсидирования представляется логичным шагом».
Функциональность отечественных программных решений зачастую сопоставима с иностранными, а иногда и превосходит их, утверждает Мылицын.
Лашин отметил, что упомянутые в документе производственные программные продукты не всегда имеют облачные версии, в то время как проект постановления требует использовать облачную инфраструктуру.
Директор по развитию бизнеса департамента информационных технологий IТ-компании КРОК Игорь Бонев считает требование использовать облачную инфраструктуру резонным: «Это подстегнет интерес МСП к облакам. Благодаря чему предприниматели смогут экономить на стоимости обслуживания IТ-инфраструктуры, а производители избавятся от необходимости внедрять ПО в инфраструктуре клиентов».
Претендент на субсидию для компенсации должен будет заключить соглашение с РФРИТ. Такая практика существует достаточно давно и в целом себя оправдывает, считает заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Специализированным фондам проще отследить целевое расходование бюджетных средств, поскольку их специалистам понятны те или иные статьи расходов, а также оправданность и реальность представляемых смет и проектных изысканий. Практика показала, что расходы, которые идут на оплату такого «посредничества», в итоге являются оправданными, поскольку в разы снижают риски потери бюджетных средств при прямом вложении, заключает Соловьев.