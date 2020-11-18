«Ростелеком» покупает «Большую тройку»Управление оборотом отходов – новое стратегическое направление компании
«Ростелеком» покупает 51% в компании «Большая тройка», специализирующейся на автоматизации переработки отходов, рассказали «Ведомостям» представители обеих компаний.
Сумма сделки составит 1,275 млрд руб., рассказал представитель «Ростелекома». Оператор уже заключил договор на приобретение 1% и колл-опционов на 50% долей, которые реализует в первой половине 2021 г.
ООО «Большая тройка» войдет в состав группы «Ростелеком» как дочернее общество, сохранив команду, уточнил представитель оператора.
Сделка оформлена через дочернюю структуру «Ростелекома» «Башинформсвязь» (ей принадлежит 1%). По данным «СПАРК-Интерфакса», сейчас 37,5% долей «Большой тройки» принадлежат гендиректору компании Артему Седову, 36,5 и 25% соответственно – Михаилу Фаворову и Юрию Чечихину. В 2018 г. выручка компании составляла 278 млн руб., в 2019 г. – 533 млн руб. В 2020 г. в компании ожидают выручку на уровне 1,3 млрд руб.
70 млн тонн
бытовых отходов образуется в России за год, каждый год эта цифра увеличивается на 3%, свидетельствуют данные Минприроды. Утилизируется, т. е. вовлекается во вторичный оборот, всего 5–7%, остальное захоранивается. Одна из целей реализуемого сейчас нацпроекта «Экология» – увеличить долю утилизируемых отходов до 36% к 2024 г.
Главный продукт «Большой тройки» – платформа «Управление отходами». Это решение дополнит технологии переработки отходов, которыми уже обладает «Ростелеком», пояснили в компаниях. Сейчас к программно-аппаратным комплексам компании подключено 170 операторов по управлению отходами в 60 регионах России, рассказали в «Большой тройке». Сделка станет взаимовыгодным партнерством для обеих компаний: поможет «Ростелекому» занять новую нишу, а «Большой тройке» – расширить географию благодаря экосистеме оператора, считает Седов.
Для «Ростелекома» сделка решает стратегическую задачу создания еще одного перспективного бизнес-кластера внутри «Ростелекома», сравнимого по потенциалу с такими направлениями, как информационная безопасность и облачные сервисы, объясняет вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин.
Экологическая повестка становится с каждым днем все более актуальной для предприятий различных отраслей, федеральных и региональных органов власти и первоочередное внимание уделяется вопросам управления отходами и в целом – теме бережного отношения к окружающей среде, говорит он.
«Ростелеком» и прежде проявлял интерес к сфере переработки отходов. В 2017 г. компания заявляла о возможности инвестирования в проект системы обращения с отходами в Удмуртии. Весной 2020 г. «Ростелеком» направил письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой (с его копией ознакомились «Ведомости») с просьбой рассмотреть возможность создания единой системы централизованного обеззараживания эпидемиологически опасных отходов на базе комплексной системы, которую разработал «Ростелеком». В ее состав входят информационная платформа и модульный завод промышленного обезвреживания. Срок организации такой системы занимает два месяца, говорится в письме.
«Ростелеком» уже приступил к проработке вопросов о расширении направлений деятельности нового кластера, в частности цифровизации оборота эпидемиологически опасных медицинских отходов, что крайне актуально в текущей ситуации, подтверждает Зимин. В связи с пандемией COVID-19 количество медотходов, начиная с масок и перчаток, которые необходимо обеззараживать и утилизировать, выросло многократно, поэтому очень важно наладить надежный контроль на всех этапах их обращения, что могут обеспечить наши цифровые разработки, добавил он.
«Ростелеком» не первый телекомоператор на рынке переработки мусора. Например, у МТС есть федеральная программа по цифровизации вывоза и утилизации отходов. Компания разработала ERP-систему, которая упорядочивает работу с твердыми коммунальными отходами: составляет график вывоза мусора на основе данных о наполненности контейнеров, контролирует своевременность и качество уборки территории, автоматизирует формирование счетов, заключение договоров и расчеты с подрядчиками, рассказал «Ведомостям» представитель оператора. Первые коммерческие проекты уже реализованы в Орловской и Сахалинской областях, до конца года МТС намерена запустить систему еще в двух регионах России и пилотные проекты в семи регионах, добавил он.
В 2019 г. частные инвестиции в переработку мусора могли составить около 20 млрд руб., а в 2018 г. в обработку и утилизацию мусора было вложено 12 млрд руб., писали «Ведомости» со ссылкой на данные Минприроды. На рынке переработки мусора во всем мире работа с твердыми отходами составляет львиную долю и ситуация в России не является исключением, отмечает партнер и руководитель группы по оказанию услуг в области устойчивого развития Deloitte Иван Кухнин.
Приобретение «Большой тройки» «Ростелекомом» выглядит как новое и непрогнозируемое направление бизнеса оператора и в первом приближении оно не выглядит обладающим сверхсинергетическим эффектом, полагает управляющий директор инвестиционной компании A Partners Алексей Соловьев: «Логичнее для бизнеса оператора выглядело бы приобретение компании в сфере школьного образования или медицины». Телекомкомпании строят цифровые системы вокруг себя и развивают технологии для умного города, такие как видеонаблюдение, распознавание образов, транспортные системы, напоминает инвестиционный директор Runa Capital Константин Виноградов. Поэтому такая сделка может стать частью подобной стратегии, считает он.
Если это не разовая сделка, а планомерная стратегия, то мы можем увидеть «Ростелеком» и в других неожиданных сферах – строительстве или, например, транспорте, заключает Соловьев.