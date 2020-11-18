«Ростелеком» покупает «Большую тройку»

«Ростелеком» не первый телекомоператор на рынке переработки мусора. Например, у МТС есть федеральная программа по цифровизации вывоза и утилизации отходов. Компания разработала ERP-систему, которая упорядочивает работу с твердыми коммунальными отходами: составляет график вывоза мусора на основе данных о наполненности контейнеров, контролирует своевременность и качество уборки территории, автоматизирует формирование счетов, заключение договоров и расчеты с подрядчиками, рассказал «Ведомостям» представитель оператора. Первые коммерческие проекты уже реализованы в Орловской и Сахалинской областях, до конца года МТС намерена запустить систему еще в двух регионах России и пилотные проекты в семи регионах, добавил он.