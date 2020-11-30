Абоненты «Сбермобайл» и «Тинькофф мобайл» смогут подключиться к сети через приложения банков

Воспользоваться услугой могут только владельцы устройств с поддержкой функции eSim – это заменяющий сим-карту модуль, встроенный в планшет, смартфон или умные часы. В эту технологию поверили все основные вендоры, включая Apple, Samsung, Huawei, Google и Microsoft, хотя массовый выпуск устройств с eSim начался, по сути, только в этом году.