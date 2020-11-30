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Абоненты «Сбермобайл» и «Тинькофф мобайл» смогут подключиться к сети через приложения банков

Воспользоваться услугой могут владельцы устройств с поддержкой функции eSim
Екатерина Кинякина
«Сбер» запустил своего виртуального оператора осенью 2018 г. и планировал привлечь 3 млн абонентов за три года работы /Станислав Красильников / ТАСС

Стать полноценным абонентом сотовой компании, получив номер, договор обслуживания и пакет услуг, теперь можно буквально в пару кликов в банковском приложении. Гендиректор виртуального оператора «Сбермобайл» Руслан Гурджиян отметил, что банковское приложение хранит все необходимые для оформления виртуальной сим-карты данные авторизованных пользователей и это позволяет им «бесшовно» становиться абонентами, не тратя времени на оформление.

Воспользоваться услугой могут только владельцы устройств с поддержкой функции eSim – это заменяющий сим-карту модуль, встроенный в планшет, смартфон или умные часы. В эту технологию поверили все основные вендоры, включая Apple, Samsung, Huawei, Google и Microsoft, хотя массовый выпуск устройств с eSim начался, по сути, только в этом году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных