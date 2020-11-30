Абоненты «Сбермобайл» и «Тинькофф мобайл» смогут подключиться к сети через приложения банков

Абоненты «Сбермобайл» и «Тинькофф мобайл» смогут подключиться к сети через приложения банковВоспользоваться услугой могут владельцы устройств с поддержкой функции eSim
Стать полноценным абонентом сотовой компании, получив номер, договор обслуживания и пакет услуг, теперь можно буквально в пару кликов в банковском приложении. Гендиректор виртуального оператора «Сбермобайл» Руслан Гурджиян отметил, что банковское приложение хранит все необходимые для оформления виртуальной сим-карты данные авторизованных пользователей и это позволяет им «бесшовно» становиться абонентами, не тратя времени на оформление.
Воспользоваться услугой могут только владельцы устройств с поддержкой функции eSim – это заменяющий сим-карту модуль, встроенный в планшет, смартфон или умные часы. В эту технологию поверили все основные вендоры, включая Apple, Samsung, Huawei, Google и Microsoft, хотя массовый выпуск устройств с eSim начался, по сути, только в этом году.