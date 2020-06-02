За год операторы Сбербанка и «Тинькофф» заработали более 1 млрд рублей
Выручка виртуального мобильного оператора (MVNO) «Сбербанк-телеком» (работает под брендом «Сбермобайл») по РСБУ в 2019 г. достигла 1,27 млрд руб., следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс». Это в 3,5 раза больше по сравнению с 2018 г.
Чистый убыток также вырос с 247,9 млн руб. в 2018 г. до 502 млн руб. в 2019 г. Убыток от продаж — на 98,6% до 650,5 млн руб.
Выручка «Тинькофф мобайла» увеличилась почти в 5 раз, достигнув 1,14 млрд руб. по итогам прошлого года. Чистый убыток составил 966,5 млн руб. (в 2018 г. — 716,75 млн руб.). Убыток от продаж превысил 1 млрд руб., увеличившись на 22,52% год к году.
Оба MVNO-оператора работают на сетях Tele2.
В марте Tele2 сообщила, что на ее сети работает свыше 20 виртуальных операторов. Общее число абонентов, по данным компании, в 2019 г. увеличилось более чем вдвое до 3,75 млн. На MVNO банков приходится более половины абонентов виртуальных операторов, работающих на сети Tele2, именно они обеспечили рост «виртуальной» абонентской базы, отмечал гендиректор аналитического агентства «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов.