Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Технологии

За год операторы Сбербанка и «Тинькофф» заработали более 1 млрд рублей

Ведомости

Выручка виртуального мобильного оператора (MVNO) «Сбербанк-телеком» (работает под брендом «Сбермобайл») по РСБУ в 2019 г. достигла 1,27 млрд руб., следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс». Это в 3,5 раза больше по сравнению с 2018 г.

Чистый убыток также вырос с 247,9 млн руб. в 2018 г. до 502 млн руб. в 2019 г. Убыток от продаж — на 98,6% до 650,5 млн руб.

Виртуальные операторы, работающие с Tele2, удвоили базу абонентов

Больше половины из них – подписчики банковских операторов

Выручка «Тинькофф мобайла» увеличилась почти в 5 раз, достигнув 1,14 млрд руб. по итогам прошлого года. Чистый убыток составил 966,5 млн руб. (в 2018 г. — 716,75 млн руб.). Убыток от продаж превысил 1 млрд руб., увеличившись на 22,52% год к году.

Оба MVNO-оператора работают на сетях Tele2.

В марте Tele2 сообщила, что на ее сети работает свыше 20 виртуальных операторов. Общее число абонентов, по данным компании, в 2019 г. увеличилось более чем вдвое до 3,75 млн. На MVNO банков приходится более половины абонентов виртуальных операторов, работающих на сети Tele2, именно они обеспечили рост «виртуальной» абонентской базы, отмечал гендиректор аналитического агентства «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 14 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных