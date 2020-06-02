За год операторы Сбербанка и «Тинькофф» заработали более 1 млрд рублей

В марте Tele2 сообщила, что на ее сети работает свыше 20 виртуальных операторов. Общее число абонентов, по данным компании, в 2019 г. увеличилось более чем вдвое до 3,75 млн. На MVNO банков приходится более половины абонентов виртуальных операторов, работающих на сети Tele2, именно они обеспечили рост «виртуальной» абонентской базы, отмечал гендиректор аналитического агентства «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов.