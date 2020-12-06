Участники рынка ожидают рекорда продаж смартфонов в России

По оценке «М.видео-Эльдорадо», в 2020 г. рынок смартфонов в России может достигнуть объема 31–32 млн шт. (в прошлом году продали чуть более 30 млн). Это может стать новым рекордом для российского рынка, подчеркивает представитель сети. Ожидает рекорда и сотрудник одной из операторских розничных сетей. Динамика продаж смартфонов в России сейчас такова, что результаты этого года будут выше прошлогодних, но все решится в ходе предновогодних продаж в декабре, считает он.