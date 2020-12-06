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Участники рынка ожидают рекорда продаж смартфонов в России

В 2020 г. может быть продано 32 млн устройств
Валерий Кодачигов
Андрей Гордеев / Ведомости

В 2020 г. в России, вероятно, будет побит рекорд продаж смартфонов в натуральном выражении – так считают опрошенные «Ведомостями» участники рынка и аналитики.

По оценке «М.видео-Эльдорадо», в 2020 г. рынок смартфонов в России может достигнуть объема 31–32 млн шт. (в прошлом году продали чуть более 30 млн). Это может стать новым рекордом для российского рынка, подчеркивает представитель сети. Ожидает рекорда и сотрудник одной из операторских розничных сетей. Динамика продаж смартфонов в России сейчас такова, что результаты этого года будут выше прошлогодних, но все решится в ходе предновогодних продаж в декабре, считает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных