Участники рынка ожидают рекорда продаж смартфонов в России

Участники рынка ожидают рекорда продаж смартфонов в РоссииВ 2020 г. может быть продано 32 млн устройств
В 2020 г. в России, вероятно, будет побит рекорд продаж смартфонов в натуральном выражении – так считают опрошенные «Ведомостями» участники рынка и аналитики.
По оценке «М.видео-Эльдорадо», в 2020 г. рынок смартфонов в России может достигнуть объема 31–32 млн шт. (в прошлом году продали чуть более 30 млн). Это может стать новым рекордом для российского рынка, подчеркивает представитель сети. Ожидает рекорда и сотрудник одной из операторских розничных сетей. Динамика продаж смартфонов в России сейчас такова, что результаты этого года будут выше прошлогодних, но все решится в ходе предновогодних продаж в декабре, считает он.
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