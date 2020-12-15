Технологические компании покидают Кремниевую долину

Технологические компании покидают Кремниевую долинуOracle вслед за Tesla переезжает в Техас
Руководство американской IT-корпорации Oracle, «тяжеловеса Кремниевой долины», приняло решение о переносе штаб-квартиры из калифорнийского Редвуд-Сити в Остин (штат Техас), сообщила The Wall Street Journal. Компания продолжит содержать бывшую штаб-квартиру, а также другие офисы в Санта-Монике (штат Калифорния), Сиэтле, Денвере (штат Колорадо), Флориде и Массачусетсе.
Этот шаг «означает, что многие сотрудники компании могут выбирать местоположение своего офиса или и дальше работать из дома частично или все время», говорится в заявлении Oracle. А сооснователь Oracle Ларри Эллисон после объявления о переносе штаб-квартиры отправил сотрудникам компании письмо, в котором сообщил о своем переезде на Гавайи, где ему принадлежит 98% острова Ланаи. Эллисон рассказал, что в работе будет опираться на «силу Zoom».