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Технологические компании покидают Кремниевую долину

Oracle вслед за Tesla переезжает в Техас
Екатерина Максимушкина
Oracle и Эллисон не первая компания и миллиардер, которые покидают Калифорнию /Paul Sakuma / AP

Руководство американской IT-корпорации Oracle, «тяжеловеса Кремниевой долины», приняло решение о переносе штаб-квартиры из калифорнийского Редвуд-Сити в Остин (штат Техас), сообщила The Wall Street Journal. Компания продолжит содержать бывшую штаб-квартиру, а также другие офисы в Санта-Монике (штат Калифорния), Сиэтле, Денвере (штат Колорадо), Флориде и Массачусетсе.

Этот шаг «означает, что многие сотрудники компании могут выбирать местоположение своего офиса или и дальше работать из дома частично или все время», говорится в заявлении Oracle. А сооснователь Oracle Ларри Эллисон после объявления о переносе штаб-квартиры отправил сотрудникам компании письмо, в котором сообщил о своем переезде на Гавайи, где ему принадлежит 98% острова Ланаи. Эллисон рассказал, что в работе будет опираться на «силу Zoom».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных