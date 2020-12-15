Технологические компании покидают Кремниевую долину

Этот шаг «означает, что многие сотрудники компании могут выбирать местоположение своего офиса или и дальше работать из дома частично или все время», говорится в заявлении Oracle. А сооснователь Oracle Ларри Эллисон после объявления о переносе штаб-квартиры отправил сотрудникам компании письмо, в котором сообщил о своем переезде на Гавайи, где ему принадлежит 98% острова Ланаи. Эллисон рассказал, что в работе будет опираться на «силу Zoom».