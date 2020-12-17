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Пандемия обеспечила рост интернет-трафика

В этом году объем переданных данных вырос на треть
Валерий Кодачигов Екатерина Кинякина
Максим Стулов / Ведомости

За первые девять месяцев этого года трафик фиксированного интернета в России вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. на 32% до 43,7 млрд Гб – это следует из опубликованных материалов Минцифры. Темпы роста увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 1,5 раза: в январе – сентябре 2019 г. фиксированный интернет-трафик увеличился всего на 18,5%.

Рост трафика в мобильных сетях, напротив, несколько замедлился. За первые три квартала этого года сотовые абоненты передали и приняли на 48,6% больше данных, чем годом ранее, – 16,2 млрд Гб. При этом за первые девять месяцев 2019 г. рост мобильного трафика составил 53,5%, следует из материалов Минцифры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных