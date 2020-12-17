Пандемия обеспечила рост интернет-трафика

Пандемия обеспечила рост интернет-трафикаВ этом году объем переданных данных вырос на треть
За первые девять месяцев этого года трафик фиксированного интернета в России вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. на 32% до 43,7 млрд Гб – это следует из опубликованных материалов Минцифры. Темпы роста увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 1,5 раза: в январе – сентябре 2019 г. фиксированный интернет-трафик увеличился всего на 18,5%.
Рост трафика в мобильных сетях, напротив, несколько замедлился. За первые три квартала этого года сотовые абоненты передали и приняли на 48,6% больше данных, чем годом ранее, – 16,2 млрд Гб. При этом за первые девять месяцев 2019 г. рост мобильного трафика составил 53,5%, следует из материалов Минцифры.
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